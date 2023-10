DOMINGO 1



TEATRO



La versión infinita Se estrena la primera parte de una trilogía de obras producidas por el colectivo Trama Infinita (Maria Paula del Olmo, Daniela Contreras Bocic y Carolina Sturla) en la que las artistas buscan problematizar la idea de realidad y subvertir la percepción única del tiempo y del espacio. Lilian sueña con ser una astronauta que pone un pie sobre la luna, pero trabaja en una oficina de venta de seguros. Es una empleada ejemplar, hasta que recibe un llamado de una voz idéntica a la suya y su existencia se ve conmovida. ¿Es posible que algo propio exista por fuera de su cuerpo? ¿Pueden haber otras versiones de ella misma?

A las 19, en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556. Entrada: $2500.

La tempestad de Lear Luego de que el rey anciano decide abdicar y delegar tanto su poder como sus bienes a dos de sus hijas, es traicionado por ambas. Despojado de todo, entonces, se lanza hacia un camino errante con su compañero bufón y un extraño vagabundo. Ese viaje resulta ser iniciático para él, y la crueldad de la realidad lo enfrenta con sus oscuridades más inhóspitas. Luego de trabajar con distintos clásicos de Eduardo “Tato” Pavlovsky, el dramaturgo y director Christian Forteza regresa a los escenarios porteños con una nueva versión de uno de los clásicos más emblemáticos de Shakespeare. Con Christian Forteza y Daniela Rizzo.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $3500.

María, es Callas A 100 años del nacimiento de María Callas, una obra íntima sobre la gran artista que revolucionó la lírica mundial. Su amor desesperado por Aristóteles Onassis, una traición y un coro pre anunciando el final. Natalia Cociuffo interpreta a María en su cuarto, perdiendo el don de su voz y acompañada por el coro de voces de su tormento (Sol Agüero, Pedro Frías y Verónica Pacenza). Del otro lado del teléfono, “Ari”, llevándose con él lo que queda de ella.

A las 16.30, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $3500.

MÚSICA

Ezquiaga + Wittner María Ezquiaga interpreta canciones de Interacción, su primer álbum solista, y algunas de su repertorio con su histórica banda Rosal, para un show íntimo y eléctrico. En este nuevo encuentro reúne canciones y poemas junto a Laura Wittner.

A las 18, en Lalalá, Álvarez Thomas 1541. Entrada: $2000.

CINE

Seremos millones Se presenta el ciclo Atentados en Democracia, cuatro documentales recientes producidos en la Argentina que dan cuenta de crímenes y momentos oscuros vividos en los que la democracia se vio vulnerada, directa e indirectamente. Hoy será el turno de Seremos millones, película que narra la historia de la lucha antiimperialista en Bolivia. El proyecto nació como idea en el momento en que el equipo que la realizó escuchó de boca del propio Evo Morales la narración del recorrido que realizaría la Caravana de la Victoria con la que, luego de la asunción del presidente Luis Arce, el ex presidente retornaría a su país. Así comprendieron que tenían el final de una película para la cual era necesario reconstruir su historia.

A las 19, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

LUNES 2

CINE

Festifreak Se lleva adelante la 19º edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, que explora la producción internacional actual, con su particular recorte de las películas que trabajan en los márgenes de la representación. Más de 80 títulos se exhibirán por primera vez en Argentina. El evento tendrá como piezas centrales a películas muy esperadas, que forman una tríada de ingreso a la programación de esta edición: Los delicuentes, de Rodrigo Moreno; Inside the Yellow Cocoon Shell, de Pham Thien An y Puan, de María Alché y Benjamín Naishtat.

Hasta el 8 de octubre, en Cinema Paradiso, Calle 46 entre 10 y 11, La Plata. Gratis (con la posibilidad de pago voluntario).

FIDBA En su 11° edición, el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires abre con un programa doble: en primer término se presentará Cabaret Fidba, puesta de teatro documental dirigida por el realizador y dramaturgo Miguel Zeballos de la que participarán Maruja Bustamante, Belén Gatti, Laura Névole y Anastasia María Benavente. Luego, se exhibirá Drôles de guerres, el filme póstumo de Jean-Luc Godard.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ARTE

Terrícolas Cuatro provincias serán sede de sendas muestras de arte contemporáneo con una selección de obras que son testimonios poéticos de la construcción colectiva de una memoria crítica sobre la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, del comienzo de la democracia, los derechos ganados, y del compromiso de la sociedad argentina con sostener la democracia en el tiempo. Se trata de la tercera muestra del programa Semillas de memoria, con curaduría de Mariana Pellejero.

Hasta el 16 de octubre, en el Museo Nacional Casa del Acuerdo, De la Nación 143, San Nicolás de los Arroyos. Gratis.

Buenos Aires además Se inaugura la muestra del artista Félix Fassone, una serie de más de 20 obras con trazos rápidos (incluso algunos hechos caminando) sobre esquinas de la Ciudad de Buenos Aires que por alguna razón interesaron al pintor. Fassone nació en Argentina pero vive en Brasil hace 35 años y mantiene la memoria fresca de su origen. Invitado a la Bienal de Firenze, expuso su arte en São Paulo, Buenos Aires, Campinas, Bahía, Santo André y Veneza.

En el Salón de Exposiciones de la Uocra, Rawson 42. Gratis.

TEATRO

Voraz y melancólico Esta es la historia de una posible historia de amor. Es una historia de amor trunca, que de tan trunca podríamos sospechar, no es tal, no existe. Los personajes son el vehículo para que en este mundo puedan convivir el amor materno, las festividades telúricas, la violencia inconducente, la mentira, la sensualidad, la alopatía como excusa para amansar a quien no quiere ser manso; para que conviva con todo eso, lo colérico, lo infantil y lo inocente; lo procaz y lo salvaje, lo puro y lo impuro. Todo esto en medio de juegos de peña y de kermese, bajo una luna vigilante que crece velozmente, y que amenaza con volverse "llena" y traer consigo algún tipo de desgracia esperada o algún tipo de nuevo milagro. De Toto Castiñeiras, con Santiago Garcia Ibañez, Micaela Rey e Ignacio Torres.

A las 20, en Fundación Sagai, 25 de Mayo 586. Gratis.

MARTES 3

ARTE

Pinturas para el pueblo Puede recorrerse una exhibición de obras del legendario artista Florencio Molina Campos. La muestra recupera parte del trabajo de uno de los pintores más populares del país. Se trata de un hecho histórico que reimagina el porvenir de este creador tan original del siglo XX. Estas exhibiciones fueron posibles luego de la recuperación de más de un centenar de obras y miles de objetos que recorren la vida del artista, desde su infancia y obra gráfica, pasando por las ilustraciones de los míticos almanaques de Alpargatas y por obras desconocidas, hasta sus últimas creaciones.

Hasta el 29 de octubre, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Al rojo vivo Se inaugura una muestra multidisciplinaria y transversal en la que la artista Renata Schussheim reconstruye sus 50 años de trabajo. Esta no es una retrospectiva: es la apertura de “los archivos” que contienen el imaginario de una mujer pionera y multifacética, que en esta exposición montada en tres salas vinculadas entre sí, abre el cuerpo de su obra para presentarlo desde una mirada contemporánea, invitando a un viaje con ideas convocantes, sentido del humor, sugestión y poesía. Se trata de difundir un patrimonio que acompañó e inspiró a generaciones enteras, desde el apogeo del rock argentino en los '80 hasta hoy, conmemorando todos estos años de esa primavera cultural y democrática.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

CINE

Yo soy alma Se estrena el documental de Mariana Manuela Bellone sobre la vida de Alma Catira Sánchez. Alma, mujer trans, escritora, actriz y cantante, nació en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba. Entre el presente y el pasado, el documental se propone hacer el repaso de toda su biografía a través de su archivo personal en fotografías e imágenes restauradas en VHS. Así, tanto su paso por las fuerzas policiales, como su vida matrimonial, quedan retratadas en una vida que implicó dos casamientos y cuatro hijos. La indagación en sus propios recuerdos hace que Alma regrese, después de varios años, al hogar de su infancia.

En el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $200.

MÚSICA

Astillero La banda presenta su sexto disco en vivo. Formada en 2005 con el objetivo de devolverle al tango su lugar dentro de nuestra cultura ciudadana aportándole un nuevo valor, propio del tiempo en que se desarrolla. Nuevos tangos para una nueva época dorada.

A las 21, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $3000.

ETCÉTERA

Lucía Litmajer En conversación con Luciana Peker, la autora presenta Casi nada que ponerte, su primer libro, que acaba de ser reeditado por Anagrama. Cuenta una historia real, la de dos personas que crecieron en pueblos polvorientos y ambientes cerrados, pero decidieron largarse a la conquista de la gran ciudad. Cuenta también la historia de la propia narradora, barcelonesa de apellido polaco y nacida en Argentina. Al finalizar la presentación se realizará un brindis.

A las 19. en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

MIÉRCOLES 4

CINE

La luz del desierto Llega la 7º edición de este Festival Internacional de Cine que contará con una competencia de largometrajes y cortometrajes y una sección no competitiva de cortometrajes de la escuela Idac. Más de 25 películas se podrán disfrutar durante ocho días. Hoy podrá verse Agua sucia, de Guillermo Ruiz y Diego Crespo. Jony es un policía que está preso por robar con su arma reglamentaria. Vive encerrado en el penal en el que trabaja su padre. Necesita “sobrevivir como sea”, entre reclusos a los que perseguía fuera del presidio. Un pastor evangélico y el director técnico del equipo de fútbol de la cárcel son su salida.

En Fundación Beethoven, Av. Santa Fe 1452. Gratis.

ARTE

Pan y trabajo Se presenta una exhibición de fotografías y video de Alejandro Kuropatwa. Pan y trabajo son motivos del canon del arte argentino desde “Sin pan y sin trabajo”, de Ernesto de la Cárcova y su cita en “Manifestación”, de Antonio Berni. La frase es también una consigna política, un reclamo y reivindicación de derechos inalienables que muchas veces se encuentran amenazados. Con este título se nombran la serie de fotografías inéditas que tomó Kuropatwa cerca de 1984 a unas amigas, una de ellas con sus hijos. Una propuesta que juguetea con la solemnidad de estos motivos, a la vez que plantea un escenario de “familia, propiedad, trabajo, sociedad” diverso.

Hasta el 29 de octubre, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Palimpsestos Se inaugura la muestra de Leonel Luna con curaduría de Rodrigo Alonso. Dice el artista: “Estas obras exploran la superposición y el poder de las imágenes en constituirse y cobrar sentido para nuestra percepción. Lo visible adquiere forma según el contexto en el que vivimos y se convierte en representación de las cosas que reconocemos. La tecnología viene en nuestra ayuda para completar el círculo de creación y reproducción”.

Hasta el 17 de octubre, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2040. Gratis.

MÚSICA

60 Miles El trío de jazz suizo integrado por André Hahne en bajo, Philip Leibundgut en batería y Nicolas Gerber en piano, desembarca en Buenos Aires en formato cuarteto junto al trompetista Shems Bendali, para presentar su cuarto disco, Ice Scream.

A las 23, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $3500.

TEATRO

Trampa para pulpos El corazón roto no es una metáfora: en las radiografías de quienes sufren estos infartos hay un ventrículo que se hincha y genera la imagen de una vasija similar a la que usan los pescadores para cazar pulpos. Este biodrama nace del encuentro de Jazmín, a sus 30, con su diario íntimo escrito a los 8. Al leerlo se da cuenta de una niña actriz perdida en la infancia. Eso la lleva a mirar vhs, fotos y dibujos de la época y revisitar los amores de juventud para reconstruir quién fue y qué pasó. ¿Qué se puede ver cuando un corazón se rompe? Actores: Jazmin Carballo, Ananda Bredice, Paula Germino, Victoria Zapata y Uriel Kaufman.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $4000.

JUEVES 5

MÚSICA

A un paso del tiempo La artista Irene Goldszer estrena su nuevo trabajo en donde profundiza su investigación en la fusión de la música y su cualidad escénica. Este espectáculo está compuesto por piezas musicales y relatos que indagan en torno al tiempo y su relación con lo cercano y lo lejano, las posibilidades de moverse entre lo íntimo y lo público y, con los recorridos que se producen en ese vínculo entre la intimidad y lo ajeno. Ese recorrido transita en el constante cruce entre canciones, textos y gestos escénicos que hilan el material creando su identidad y su lenguaje propio. Intentar definirlo es limitarlo. Con Pablo Potenzoni.

A las 21, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $4000.

Dano El rapero argentino radicado en España presenta por primera vez en Buenos Aires su nuevo álbum El Hombre hace planes, Dios se ríe. En su quinto disco de estudio, Dano incluye colaboraciones con Duki, Dante Spinetta, Juicy Bae, entre otros.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $5000.

CINE

Quiero volverme tiempo Se estrena el documental de Maximiliano González que narra la vida y obra de Víctor Heredia, artista trascendental de la música popular argentina y latinoamericana. Refleja cómo la realidad social y política de América Latina en el último medio siglo ha influenciado sus creaciones y al mismo tiempo cómo su obra, ha atravesado 50 años transformando esas canciones en una voz de identidad propia de cada habitante a este lado del mundo.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Cine tucumano Con una perspectiva federalista y la idea de generar acciones de capacitación y difusión de la actividad, se presenta un ciclo con foto en la realización cinematográfica de la provincia de Tucumán. El ciclo cuenta con tres largometrajes premiados en diferentes festivales del país y el mundo, y una muestra de cortometrajes. Hoy se proyectarán 7 cortos entre los que se encuentran Alpapuyo (2022), Ahí vienen (2021) y Mi mundito con monstruos (2022).

A las 19, en Fundación Sagai, 25 de Mayo 586. Gratis.

ARTE

Barroco Ao po’i Habituada a la atmósfera del monte y la selva misionera donde nació, Mónica Millán aprendió tempranamente a cultivar el conocimiento por la naturaleza, así como también advirtió las tensiones entre la cultura regional prehispánica y colonial. Entre poéticas oníricas y otras territoriales, la obra de esta artista cataliza la relación entre labores domésticas heredadas y la educación artística formal en un recorrido que lleva más de 30 años de producción, cuyo trazado se asemeja más al curso de un río que a un recto camino.

En Galería W, Defensa 1369. Gratis.

VIERNES 6

TEATRO



El hotel es un cuerpo Se presenta una serie de obras teatrales a partir del libro Reunión: cuatro legendarias en el Gondolín, de Dani Zelko, Marlene Wayar, Marisa Acevedo, Zoe López y Viviana Borges. Hoy será el turno de Divina, con Daniela Ruiz y dirigida por Ana María Bovo. El Gondolín es el mítico hotel de Villa Crespo, al cual, desde hace décadas, llegan chicas trans desde diferentes lugares de la Argentina. Luego de ser recuperado por ellas se transforma en alojamiento y útero de sanación para cada una. Tres monólogos ficcionales, que narran esa experiencia. Lugar entrañable de abrazo y abrigo, al que siempre se puede volver.

A las 18, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

Bala perdida Corre el año 1997. En la dirección de un colegio público del barrio de Constitución se palpita el acto oficial en homenaje al general José de San Martín, donde no solo se juega el prestigio del establecimiento sino también la partida económica distrital. Todo se irá desmadrando para la directora, preceptora y portera, quienes deberán enfrentar una serie de imprevistos, coronados por el desafío de lidiar con una alumna embarazada. Dirige Fernanda Giménez. Con Carolina Huerta, Evelyn Mosmann y Virginia Flammini.

A las 20.30, en el Centro Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $3200.

Deviniendo Tato Con dirección de Rodrigo Cárdenas y Gabriela Villalonga regresa la obra sobre Eduardo Tato Pavlovsky que por primera vez aborda su faceta y trabajo como psicoterapeuta grupal y psicodramatista. Maximiliano Sarramone compone en este unipersonal a siete pacientes y al mismo Pavlovsky.

A las 20, en el Teatro Payró, San Martín 766. Entrada: $3000.

ARTE

Casi ángeles Con esta propuesta de exhibición colectiva, los artistas Lolo y Lauti, a cargo de la curaduría, repasan un panorama posible del arte under de Buenos Aires surgido en torno a la pandemia de covid. Entendiéndola como una nueva generación, la muestra reúne obras de artistas como Santiago Álvarez Giraldo, Muriel Barcos, Cornuda Posting, Gonzalo Duro, Fantasy, Luki La Puti, Ignacio Llanés, Mabel, Coni Marchini, Mia Miguita Superstar, Michelle Lacroix, Pielcitta, Nazareno Pereyra, Gregorio Rubio y más.

En Barro Galería, Caboto 531. Gratis.

CINE

Los médicos de Nietzsche El documental de Jorge Leandro Colás expone al doctor Esteban Rubinstein no solo hablando con tres de sus pacientes, sino también discutiendo con un grupo de médicos que intentan seguir los pasos de su teoría y que manifiestan las dificultades que se les presentan. Rubinstein es médico generalista y ejerce una medicina "extramoral", donde se aleja de certezas absolutas y propone un enfoque más cercano al diálogo con el paciente.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Bernarda Marambio trío Este concierto propone un recorrido por canciones de raíz folklórica argentina y latinoamericana de autores contemporáneos. Con ellas se visitan el río, la madre tierra, la vida, el amor. Un selectivo repertorio que forma parte del primer disco del grupo, Silbando bajito, y nuevas canciones.

A las 20, en Circe Fábrica de Arte, Gral. Manuel Rodríguez 1559. Entrada: $3000.

SÁBADO 7

CINE

Mira pa’ ca’ Se realizará la sexta edición del ciclo de cine latinoamericano que difunde el cine de la región. Hoy podrá verse Tarde para morir joven, de Dominga Sotomayor, quien con este largometraje se convirtió en la primera mujer en ganar el Leopardo para Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Locarno. Se trata de una historia de iniciación que sigue a una chica adolescente llamada Sofía (Demian Hernández), que se enfrenta a la adolescencia en la Comunidad Ecológica de Peñalolén, en la precordillera de Santiago en el Chile de 1990, justo antes del retorno a la democracia del país.

A las 17, en el Auditorio de la Dirección Nacional de Migraciones, Av. Antártida Argentina 1355. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Gente de mi ciudad Un concurso que busca capturar la identidad porteña a través de imágenes de la ciudad y su gente. Luego de la selección realizada por un jurado entre más de dos mil fotos, las imágenes que aquí se exponen reflejan la vida y las costumbres de Buenos Aires, de quienes la habitan o la transitan, preservando aspectos históricos y sociales que son parte de su patrimonio cultural. Selección: Camila Pérez Senande, Federico González, Gabriela Messuti, Marcelo Cugliari, Tadeo Bourbon, Alejandro Carmona, Alejandro Linares y Ana Kanter, entre otros.

En el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

TEATRO

Salvar el fuego Esta obra parte del universo de Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enriquez, donde en una cruda pero cercana distopía las mujeres deciden quemarse para no ser quemadas. El material se propone el relato de esta historia desde los matices de Enriquez, que exponen diversas y complejas aristas de la violencia y las razones poéticas y políticas de la inmolación. Se trata de una obra en formato site specific que propone un recorrido por las instalaciones del teatro, por lo que se recomienda traer abrigo por si hace frío el día de la función, ya que hay momentos a la intemperie. No se suspende por lluvia. Dirección general y puesta en escena a cargo de Jorge Thefs.

A las 14 y 15.30, en De la tía Espacio, Ecuador 751. Entrada: $3000.

Que llegue la lluvia Una obra que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, sobre aquello que no se dice y que construye abismos entre sus integrantes. El texto denuncia el sufrimiento de su propio autor, Jean-Luc Lagarce, sobre su sexualidad y la no aceptación de su entorno y el estigma que enfrentan las mujeres en un mundo patriarcal. Con un enfoque conmovedor, esta obra evoca emociones profundas y ofrece una experiencia teatral que desafía y enriquece al espectador. Actúan Nadia Albarracín, Patrizia Alonso, Bea Galesi, Laura Otermin y Darío Serantes. Dirección: Darío Serantes.

A las 18, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $2600.

ETCÉTERA

Tanto Se presenta la novela Tanto, de la poeta, librera y editora Nurit Kasztelan. Será una presentación poco convencional: una caminata por el Jardín Botánico, de la mano de la autora y el biólogo y artista visual Pablo Lapadula, que conversarán a propósito del libro, maridando con arte, plantas, cultura japonesa y curiosidades varias.

A las 15.30, en el Jardín Botánico Carlos Thays, Av. Santa Fe 3951. Gratis.





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------