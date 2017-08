El ex embajador argentino en Siria Roberto Ahuad desmintió haber declarado ante la Justicia que existió una reunión entre el ex canciller Héctor Timerman con su par de Irán Alí Akbar Saleh en Aleppo en 2011. Según aseguraron algunos diarios esta semana, incluida la nota de tapa de hoy del diario La Nación, la existencia de esa supuesta reunión cuyo fin habría sido una negociación con ese país por la causa AMIA sería la prueba fundamental sobre la que hoy se sostiene una acusación contra Cristina Kirchner y el ex ministro Timerman por traición a la patria.

“Yo declaré exactamente lo que me constaba. Lo que declaré es que yo era embajador en Siria pero estaba de vacaciones en Argentina. En Cancillería me informaron que el Canciller de entonces estaba por viajar a Damasco por lo que anticipé mi regreso a mi sede en Siria. Estuvimos con él en Siria y él tuvo reuniones pero desconozco con quiénes”. Aquel viaje fue utilizado por el fallecido fiscal Alberto Nisman, y ahora por quienes aspiran a reflotar su denuncia contra CFK, como prueba de un supuesto pacto que les aseguraría impunidad a los acusados iraníes del atentado en la AMIA. Según estas versiones el ex canciller Héctor Timerman se habría reunido de incógnito con Alí Akbar Salehi, embajador de Irán. Esta hipótesis se sustentaba sobre la declaración que Ahuad hizo ante el fiscal Gerardo Pollicita. Pero el ex embajador en Siria desmintió estas versiones y en conversación con el programa “Un poco nomás”, que se emite por am 750, volvió sobre el tema de este modo: “Tengo el deber moral de aclararlo. Son pocas las cosas que me acercan a la personalidad, a la conducción y a la manera de manejar el Ministerio que tuvo el ex canciller Timerman pero tampoco voy a generar yo una acción para crear lo que no existió".

Luego, Ahuad se refirió a la veloz filtración de su declaración ante la Justicia y a la utilización de ésta por parte de algunos medios: "Vivimos en una situación donde lo anormal se transforma a normal, en términos generales todas las declaraciones en 24 horas están en todos lados". Y agregó: "A las 24 horas de haber declarado, en un programa del canal TN conducido por este muchacho (Nicolás) Wiñazki, él muestra mi declaración, el tipeo exacto de la declaración, y la parte donde estaba mi nombre, mi dirección, mi teléfono celular, el particular, faltaba que pusieran el resultado de laboratorio de un hemograma. Me llamó la atención por la falta de ética periodística, porque fue absolutamente gratuito mostrar todos esos datos".