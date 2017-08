Newell's: Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz, Valenzuela; Sills, Elías; Amoroso, Figueroa, Fertoli; Guevgeozian. DT: Juan Manuel Llop.

Unión: Fernández; Brítez, Gómez Andrade, Bottinelli, Bruno Pittón; Zabala, Mauro Pittón, Acevedo, Aquino; Gamba, Soldano. DT: Leonardo Madelón.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Hora: 19.05.

TV: Fox Sports Premium.

Cancha: Coloso del Parque.

Pasó mucha agua bajo el puente leproso durante el receso. Desde la partida angustiante de Maxi Rodríguez y compañía al pago de deuda sobre la hora para poder competir, Newell´s vivió una de las pretemporadas más conflictivas que se recuerden. El presidente Eduardo Bermúdez tuvo más protagonismo que el entrenador y los jugadores, quienes conforman por lo cierto un plantel absolutamente nuevo. Por ese motivo, el partido de la tarde-noche de hoy es un debut casi desde cero, y es también una carta de presentación para una buena cantidad de jugadores. El choque ante Unión arranca a las 19.05 y desde las 12 se venderán entradas en el estadio ( ver aparte ).

Al rojinegro se lo identificó en el semestre pasado gracias a Maxi, Scocco y Formica, un tridente que fue clave y decisivo para que el club logre clasificar a la Copa Sudamericana. Acompañó un escalón por debajo el central, y también nacido en la institución del Parque, Sebastián Domínguez. Pero ninguno de ellos cuatro, pilares dentro y fuera del campo, se quedó en el club. Bermúdez apostó a arrancar de cero y se sacó de encima a los referentes. Pocrnjic, de escasa historia en la lepra, aunque con una marcada trayectoria, se quedó con ese cetro. Tampoco está el técnico que lideró aquella gran campaña, y hoy es la vuelta a casa del Chocho Llop.

Cambios por aquí y allá, es verdad también que el equipo que saldrá a la cancha hoy no es el mejor que puede presentar la lepra. Porque, por ejemplo, Brian Sarmiento no se recuperó del todo de la lesión que sufrió en la pretemporada e integrará el banco de suplentes. En su lugar jugará casi como un media punta Víctor Figueroa. Sí se presentará el nueve, el centrodelantero Guevgeozian. Corpulento, con buena técnica, ex Temperley, el jugador uruguayo que juega en la selección de Armenia será el faro del equipo, la referencia.

A priori, los dos refuerzos del ataque son los que acaparan la mayor cantidad de expectativa. Sarmiento ya se robó toda la atención fuera de la cancha, en TV nacional y a través del intenso y particular uso que hace de las redes sociales, pero recién hoy, si Llop decide su salto a la cancha, comenzará a demostrar sus virtudes. En Banfield demostró que no son pocas. El Chocho irá encontrando sus pilares con el correr de los partidos, pero a priori pretende sostenerse en San Román, de aceptable rendimiento la temporada pasada, y Bianchi, férreo zaguero. Valenzuela debería aportarle frescura y pase constante al ataque. Aún sin debutar, se espera un buen aporte de Leyes en el mediocampo. A diferencia de la etapa Osella, donde el tridente ofensivo resolvía y los del fondo acompañaban, Llop apuesta a conformar un plantel sin figuras.

Si bien la Superliga es un torneo largo, Unión necesita sumar para no sufrir con el descenso. Madelón regresó nuevamente al tatengue y será el encargado de intentarlo. Al igual que la lepra, no sumó grandes figuras y depende en gran parte del poderío de Gamba, quien ya demostró su despliegue y buen juego. Como previa al choque de hoy, se llevó un gran premio al dejar afuera a Lanús de la Copa Argentina.