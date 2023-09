Era la sexta vez. Hacía una semana que lo intentaba. Volví a probar. Prendí el calentador, era un Brammental a kerosene. Coloqué la ollita sobre el fuego, eché una taza de azúcar y medio limón exprimido. De a poco fui agregando el agua. Dale que dale revolviendo con la cuchara. Pensé: ¡Qué esta vez me salga, por favor! Pero no, qué bronca, quedó de nuevo como caramelo. Las chicas me daban aliento. Te va a quedar bárbara, comentaban Norma y Rosita: dale, te va a salir.

Era domingo por la mañana, en un rato se abrían las puertas de las celdas. Estaba muy nerviosa, me había ofrecido a hacer la depilación y aún no había conseguido crear la cera. Leyendo algunas revistas había descubierto la cera árabe. El proceso no era tan difícil, lo difícil era encontrar el punto justo, cuando la cera está pegajosa. Si se pasa se convierte en caramelo. O queda chirle. Pero no me di por vencida. Hice un nuevo intento. Mientras tomaba el color de la miel fui echando pequeñas gotas de la cera en un vaso con agua fría y las probaba amasándolas entre los dedos, hasta que lo logré: llegué al punto justo.

Hacía unos cuántos domingos atrás se había inaugurado “La Peluquería de Nené”, ella había hecho la propuesta. Nené, una compañera de Santa Fe muy querida, era una mujer bastante mayor que nosotras y se movilizaba con dos bastones canadienses porque no caminaba bien. Tenía, desde niña, un problema de cadera. En su peluquería se hacían cortes, peinados, lavados de cabeza. Y yo me había ofrecido con la depilación.

Por supuesto que era una actividad clandestina, así que hacíamos guardias. El pabellón era muy grande, las celdas se distribuían en dos alas y en el medio había mesas y bancos de cemento. Así que las compañeras se ordenaban en grupos sentadas en las mesas charlando y otras caminaban casi toda la hora dando vueltas por el lugar. Estaban siempre en alerta. La celda de Nené se situaba en el fondo. Cualquier movimiento de las celadoras, que tenían sus escritorios tras las rejas que nos separaban de ellas, era visto por las compañeras que estaban caminando. Nos avisaban y si alguna entraba alguien se acercaba a ella para distraerla y dar tiempo a las que estaban en la peluquería para mostrarse con normalidad, tomando mates, leyendo, charlando.

Algunos domingos a primera hora de la tarde, antes de que nos encerraran en las celdas, solíamos hacer una obra de teatro. Ese día en la peluquería había mucha acción, por eso la guardia tenía que estar más atenta: además de lavar cabezas, cortar el cabello y depilar, había sesiones de maquillaje y esa actividad llevaba mucho tiempo. Al papel del envoltorio de la yerba Taragüí, que es rojo, azul y blanco, lo cortábamos en pedacitos y usábamos el rojo a modo de rubor pasándolo muy delicadamente sobre las mejillas y el azul, para los párpados. Y había algo más: el betún tenía varios usos. En las sesiones de maquillaje, el principal era usarlo como si fuera rímel.

Los esparcimientos domingueros, que eran muy importantes para nosotras, no cancelaban las actividades políticas. En varias celdas se desarrollaban reuniones de debates internos e intercambio de opiniones y proyectos entre diferentes posturas políticas. Sin embargo, había conciencia de que la tristeza no debía ganarnos y, a veces, ciertos debates y la misma realidad nos llevaban a ese lugar. ¿Dónde lo habíamos aprendido? ¿Era parte de nuestros debates? ¿Lo sabíamos por lecturas, por acumulación de experiencias, por intuición? ¿Qué tipo de militancia nos había sostenido afuera que nos permitía comprender ahí adentro que lo que hacíamos en La Peluquería de Nené, o susurrándonos viajes, poemas, películas, era parte esencial de aquello que llamábamos vida?

