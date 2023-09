La Policía Federal (PF) brasileña realizó este viernes un allanamiento y el bloqueo judicial del patrimonio de uno de los sospechosos de liderar los actos golpistas del 8 de enero, cuando una turba de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes.

El operativo

En un comunicado, la PF informó que lanzó en Brasilia una operación para realizar un allanamiento en el marco de la decimoctava fase del Operativo Lesa Patria que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal (STF). La vivienda del cateo pertenece al general Ridauto Lúcio Fernandes, exdirector de Logística del Ministerio de Salud durante la gestión bolsonarista, a quien le confiscaron sus armas y se le bloquearon las cuentas bancarias por orden de la corte suprema.

Se trata de un general de brigada retirado especialista en comandos especiales, quien está acusado de formar parte de un grupo de oficiales de alto rango que proporcionaron la organización táctica y provisión de material para la asonada. Específicamente es investigado por los delitos de "abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños agravados, asociación para delinquir, incitación al delito, destrucción y deterioro o inutilización de bienes protegidos". Según la nota de la PF, "los daños causados al patrimonio público" el día de la invasión y saqueo en las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial pueden llegar a los cuarenta millones de reales --unos ocho millones de dólares--.

El intento de golpe de estado fue cometido por seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro que llevaban más de dos meses acampados frente a los cuarteles de varias ciudades pidiendo una intervención militar para derrocar al actual mandatario, Lula da Silva. Desde el día del hecho fueron arrestadas más de 1.800 personas y 128 de ellas permanecen detenidas, aunque casi todos siguen respondiendo ante la Justicia en libertad condicional por diversos delitos. Hasta el momento tres personas fueron condenadas con penas que llegaron hasta los 17 años, seis más están en juicio hasta el 2 de octubre y otras 223 esperan una fecha para que su caso sea llevado ante la máxima corte del país.

Seguir inhabilitado

Entre otras novedades del universo bolsonarista, el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó el jueves por unanimidad un recurso de la defensa de Bolsonaro y mantuvo su decisión de declarar al exmandatario inelegible durante ocho años por "abuso de poder político" al desinformar sobre el sistema electoral. En ese fallo dispuesto el 30 de junio, el TSE había alcanzado una mayoría de cinco votos a dos contra el exmandatario.

Bolsonaro había cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones falsas durante una reunión con embajadores en la residencia presidencial de la Alvorada en julio de 2022, tres meses antes de las presidenciales en las que perdió por un pequeño margen los comicios de octubre ante Lula da Silva --49,1% de los votos frente a 50,9%--.

El ex presidente es investigado como posible inductor de los acontecimientos del 8 de enero. Es más, la semana pasada su ex edecán, Mauro Cid, explicó ante la Policía Federal que Bolsonaro le habría mostrado a los jefes de las Fuerzas Armadas un plan de golpe de Estado para no reconocer la victoria de Lula. El ultraderechista también fue interrogado en las últimas semanas por la PF por apropiarse de joyas que fueron obsequiadas al Estado y por supuestamente haber usado un certificado falsificado de vacunación contra la covid-19 para salir del país en diciembre del año pasado.