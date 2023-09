Con juego errático e ilusiones marchitas por igual, Central y Newell’s se toman esta tarde el clásico como la posibilidad de encontrar una alegría como no podrá haber otra en el año. El equipo de Miguel Russo no puede superar la partida de Alejo Veliz y la aparición de juveniles reclama tiempo de maduración. El conjunto de Gabriel Heinze tiene serios problemas para darle forma a su propuesta de juego. Por eso se espera en el Gigante un partido donde la promesa no estará en el juego propiamente dicho, sino más en la posibilidad de que el resultado entregue un ganador.

La derrota de Central ante Gimnasia se recibió como la ratificación de que el equipo no peleará por el título. Le queda en el horizonte acceder a una copa internacional y el clásico. Esos son los dos objetivos que le quedan entre manos. El panorama es el mismo en Newell’s, aunque los leprosos están a cinco puntos de Copa Sudamericana, es decir que deben recomponer su presente desde esta misma tarde.

Russo y Heinze atraviesan la misma situación de responsabilidad por las malas campañas, aunque el técnico canaya goza de una empatía en el hincha que le da crédito para llegar hasta fin de año en el banco más allá de los resultados. El Gringo deberá superar algunos exámenes para llegar a diciembre y el de hoy es uno de ellos.

Los problemas de Central en el juego tienen dos razones generales: la venta de Alejo Veliz y el bajo rendimiento de Ignacio Malcorra. El diez incluso no está en buena condición física y es improbable que Russo opte este mediodía por incluirlo en su situación. Facundo Mallo tiene el alta médica por un desgarro que sufrió ante Colón y solo un entrenamiento de trabajo futbolístico. Pero tiene chances de ser considerado y de volver a la defensa en lugar de Facundo Agüero. Carlos Quintana, con seguridad, sustituirá a Juan Cruz Komar. Las bajas posibilidades de que juegue Malcorra abren muchas opciones. El ingreso de Maximiliano Lovera mantendría al equipo con recursos ofensivos, más aún con la salida por lesión de Lautaro Giaccone. Pero la aparición de Lovera llevará a Russo a incluir a Kevin Ortiz en el medio y sacar a Agustín Sandez, para que vuelva Alan Rodríguez a la posición de lateral por izquierda. En Jaminton Campaz descansan las mayores ilusiones del canaya en ataque.

Heinze considera hoy la alternativa de devolver la titularidad a Ian Glavinovich para jugar con línea de cinco. En ese caso saldrá Ramiro Sordo. Pero si mantiene la línea de cuatro, el que sale es Guillermo Ortiz. Y en ataque Brian Aguirre reemplazaría al suspendido Guillermo May. El técnico leproso no tiene mucho más para hacer, aunque en los últimos partidos a improvisado con algunos cambios que sorprendieron. Pero solo si se destacan Aguirre o Recalde la Lepra podrá hacer algo grande en Arroyito.

Central: Broun; Martínez, Mallo, Quintana, Alan Rodríguez; O'Connor, Ortiz, Toledo, Campaz; Lovera, Cervera. DT: Miguel Russo.

Newell’s: Hoyos; Méndez, Velázquez, Glavinovich, Ortiz, Martino; Gómez, Sforza, Ferreira; Aguirre o Sordo, Recalde. DT: Gabriel Heinze.

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Central

Hora: 16.30

TV: ESPN Premium