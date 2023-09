La Justicia federal de Santa Fe tendrá cuatro nuevos integrantes: el juez Román Pablo Lanzón, el fiscal Matías Felipe Scilabra y los defensores públicos Ramiro Dillon Villamayor y Pablo Andrés Vacani. Sus ingresos fueron aprobados por unanimidad en la sesión del Senado nacional que tuvo lugar este jueves, donde la atención se centró en el tratamiento de la extensión del mandato por cinco años de la jueza Ana María Figueroa Casas (cumplió 75 años), cuestionada por la oposición.

Lanzón fue designado como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario. Hasta ahora se desempeñó como juez penal de primera instancia en el fuero provincial, aunque anteriormente fue secretario del Juzgado federal Nº 4 de Rosario.

Cuando fue entrevistado en mayo pasado, Lanzón dijo ante la Comisión de Acuerdos del Senado: “Como todos sabemos la jurisdicción de Rosario está atravesando una situación realmente muy problemática, particular y coyuntural muy especial, no vinculada exclusivamente al tráfico de estupefacientes, porque ese flagelo trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe, es una problemática nacional; pero sí en lo que hace al aumento de la tasa de litigiosidad penal a niveles exponenciales y a un grado de violencia urbana inusitada, que no solo impacta en el fuero federal sino también en el fuero provincial”.

Por su parte, Matías Scilabra fue designado como fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Rosario, dentro de la Fiscalía Federal Nº 2 de la ciudad. El joven funcionario judicial impulsó causas emblemáticas por narcotráfico –por ejemplo, donde está procesado y cerca del juicio oral el empresario Gustavo Shanahan– y de lavado –la más reciente es la que tiene como acusado a Esteban Lindor Alvarado y su ex pareja Rosa Natalí Capuano–.

Scilabra se desempeñó hasta la actualidad dentro de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), cuyo director es el fiscal Diego Iglesias.

En la votación del Senado también se dio luz verde a los nombramientos de Ramiro Villamayor como defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, y el de Pablo Vacani como defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe.