Ayer al mediodía un niño de once años quedó al borde del precipicio tras pasar la baranda del balcón de su casa y quedar enganchado en la red de protección pero del lado de afuera en el noveno piso. Su hermano, unos años más grande lo tenía atrapado pero no lograba hacerlo reingresar. La escena generó conmoción y llamó la atención de los transeúntes, entre ellos dos repartidores de cerveza que vieron al chico colgando y no dudaron en frenar y tratar de asistirlo. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, después de lograr ingresar a la propiedad, los repartidores rompieron la puerta de ingreso y entraron al departamento, rápidamente rompieron la red y otra persona, que por el momento no se identificó, logró atrapar al niño y ponerlo a resguardo.