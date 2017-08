La niebla todo lo cubre

Es extraño que pase una temporada sin una adaptación audiovisual de alguna novela o cuento de Stephen King. Pero por estos días las historias elucubradas por el maestro del terror se han triplicado. La semana pasada arribó a los cines La Torre Oscura, en breve lo hará It (escrita y dirigida por el argentino Andy Muschietti), y via Netflix, desde el viernes puede accederse a The Mist. La historia se centra alrededor de los Copeland, familia deshecha tras un crimen brutal. Pero eso no es todo. Una niebla entrará en acción, separando a todos los habitantes de Maine del resto del mundo. Detrás de esa espesura habitan cosas inexplicables y espeluznantes, por lo que unos y otros deberán luchar por mantener la moralidad y la cordura a medida que las reglas de la sociedad se rompen.

La serie de diez episodios estuvo dirigida por Christian Torpe, fan declarado de King y, además, de la película que en 2007 se hiciera sobre esta misma obra. Por eso su interés fue el de generar un enfoque similar al del universo de Fargo, con el juego de espejos de la serie que ya va por su tercera temporada con el film de los Coen. “Es lo mismo pero no lo es. Somos como primos de la novela. Creo que los fans de la película y el libro sin duda verán que hay pilares o puntos en común por aquí y por allá. Hay que ser paciente y de apoco te vas a dar cuenta de que la historia está claramente relacionada con el material de origen”, declaró Torpe.