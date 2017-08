Juan Martín Mena, ex subsecretario de Inteligencia de la Secretaría de Inteligencia -ex SIDE- y ex jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se refirió hoy en conversación con el programa “Rayos X” de Radio 10 a los trascendidos de la última semana de que podría ser citado a indagatoria por el Memorándum de Entendimiento con Irán en el marco de la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, reabierta e impulsada en tiempos de campaña. A este reflote Mena lo caracterizó como una “persecución política, que se enmarca en un desorden judicial en el país. Están sucediendo a diario delirios judiciales”. “El memorándum es una herramienta de cooperación que es común. En una causa de esta magnitud deberíamos apelar a todos los recursos para poder avanzar”, dijo sobre el acuerdo aprobado por las dos cámaras del Congreso que tenía como objeto sortear dos obstáculos que entonces frenaban el interrogatorio de los acusados iraníes y, por lo tanto, el avance de la causa AMIA: Irán no extraditaba a sus ciudadanos sospechados y la Argentina no podía enjuiciarlos a distancia. De este modo lo explicó Mena: “La ley de extradiciones de Irán prohíbe la extradición de nacionales a terceros países. En ese caso, teniendo una acusación en la causa que investiga el atentado, la única posibilidad es que los ciudadanos investigados se presenten voluntariamente o hacer un acuerdo internacional”. Y agregó: “Analizar las posibles consecuencias negativas del acuerdo solo podría haber sido en el marco de su ejecución, lo que no se pudo dar. El Memorándum nunca entró en vigencia”, ya que Irán nunca lo aprobó. Mena se refirió a la acusación de traición a la patria que enfrenta CFK como un “disparate”: “El delito de traición a la patria sería ridículo, tiene que ser en una situación de guerra declarada”.