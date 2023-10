La artista platense Marcela Cabutti resultó la gran ganadora de la última edición del Salón Nacional de las Artes. Por su pieza audiovisual “El sonido de la piedra” fue reconocida con el el primer premio Presidencia de la Nación, que otorga un millón y medio de pesos y la adquisición de la obra para el acervo patrimonial del Museo Palais de Glace. Se trata de una pieza que articula sonido, imágen, escultura y performance con el propósito de registrar “La Piedra Movediza” de Balcarce, un misterio geológico de más de dos mil millones de años de antigüedad.



En una sala independiente y oscura dentro de la exhibición de Salón Nacional en el Centro Cultural Kirchner se encuentra “El sonido de la piedra”. La obra registra, en una serie de planos generales y detalles, a un grupo de performers que salta sobre la piedra movediza de Balcarce produciendo la sensación mágica de verla flotar. En el interior, la artista colocó una serie de piezas de arcilla que, ante el roce de la piedra, se quiebran generando un sonido geológico, con ecos milenarios, que recorre todo el espacio.

“El audiovisual conjuga la calidad del registro con una gran investigación sobre el territorio y elementos performativos. Además, el sonido es muy clave en esta pieza. El salto de los performers sobre la piedra movediza rompe unas piezas escultóricas y ese sonido que se genera, que parece el latido de un corazón, pone en juego un montón de nuevas preguntas sobre la relación entre lo humano y lo natural vista desde el antropoceno“, afirmó Guadalupe Creche, miembro del jurado que eligió la obra de Cabutti como la gran ganadora de la edición 111 del Salón Nacional de las Artes.

Que “El sonido de la piedra” sea una obra audiovisual inserta en la categoría “Espacio no disciplinario” no es un dato menor. Los tres premios adquisición de esta edición están conformados por obras que exceden los medios tradicionales. Esto forma parte de una búsqueda evidente de reflejar en el patrimonio nacional las nuevas búsquedas estéticas del arte contemporáneo argentino. “Una de las primeras preguntas que nos hicimos cómo jurado era: ¿Qué queremos que conforme el patrimonio nacional?. Al ver cómo estaba formado históricamente el patrimonio, decidimos buscar otros materiales que no sean necesariamente la pintura o la escultura. En el caso de Marcela Cabutti, también tuvo lugar en la elección su trayectoria y el lugar distintivo que tiene esta obra dentro de su carrera”, dijo Guillermina Mongan, jurada y curadora de la exposición, sobre la elección de la obra de Cabutti.

En la inauguración del Salón Nacional, rodeada por el sonido y las imágenes de su pieza, Marcela Cabutti afirmó: “A mí me causó mucha fascinación el encuentro con la piedra movediza de Balcarce. Cuando me convocaron para realizar estas obras sobre Balcarce, busqué descubrir cuáles eran los misterios que guardaban estas sierras tan antiguas como las piedras de Namibia en el cratón africano, es decir, el basamento más antiguo del planeta”.

Balcarce, un misterio milenario

“Yo llegué a Balcarce, como territorio y geografía, hace más de veinte años. Siempre sentí que ese lugar tenía un cierto misterio, pero por diversos motivos nunca había tenido la posibilidad de explorarlo”, afirmó la artista Marcela Cabutti. Nacida y formada como escultora en La Plata, Cabutti tiene una extensa trayectoria trabajando con esculturas que dialogan con los espacios y la naturaleza. Sus obras fueron presentadas en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Milán, Madrid, Noruega, Roma y Turín.

La posibilidad de explorar a través del arte la región rocosa del Sistema de Tandilia que corresponde al Municipio de Balcarce le llegó a Cabutti a durante la pandemia, cuando un privado dueño de un hotel le propuso realizar, junto al municipio, un proyecto cultural que ponga en valor la historia de la región. Así, la artista pasó nueve meses investigando el territorio bonaerense acompañada de una red de científicos y vecinos. De esta experiencia, confeccionó un programa compuesto por más de una decena de proyectos artísticos dedicados a Balcarce. “Al tratarse de un proyecto del estado, tuve que hacer una presentación en el Concejo Deliberante con el propósito de mostrar de qué se trataba, dar a conocer sus materialidades y demostrar que no iba a tener ningún impacto en la sierra. Dentro de mi experiencia como artista fue algo muy diferente. Armé toda una serie de proyectos, pero finalmente presentamos unos diez u once que consideramos que eran los que mejor iban a funcionar”, contó Cabutti.

A partir de la intensa investigación, la artista descubrió toda una serie de hechos históricos y leyendas orales que profundizaron el “misterio” inicial de esta zona. De distintos modos, y a través de toda una serie de recursos formales, esta simbología territorial se fue reflejando en sus proyectos artísticos. Entre estos, se encuentra la exposición “Balcarce, memorias topográficas de un paisaje”(2021), en la Galería Del Infinito, y la exposición “Helecheros” (2022), en el Museo Histórico de Balcarce. “Es un paisaje que, aunque no sepas los millones de años que tiene, notás que posee una enorme antigüedad. A su vez, sobre este espacio hay literatura de ovnis, de un tesoro escondido, la historia de un meteorito robado, una empresa alemana de cerámicas del siglo dieciocho, Villeroy & Boch, que extrajo minerales de la zona. Bueno, toda una serie de historias que me pareció alucinante poder activar”, contó la artista.

La piedra movediza

Entre estas historias ocultas, apareció en el proceso de investigación “La Piedra Movediza” de Balcarce. En 1962, el geólogo platense Antonio Lantaño descubrió en la zona una piedra que, al pararse encima, se movía como si estuviera suspendida. Junto a sus amigos, construyeron grandes senderos y señalizaron la zona convirtiendo a La Piedra Movediza en una popular atracción turística que recibió a cientos de vecinos bonaerenses y figuras de la época como el propio Juan Manuel Fangio.

Ante este hallazgo, la artista se enfrentó con la pregunta de cómo registrar la complejidad de este espacio milenario. Como en todos los proyectos artísticos dedicados a Balcarce, su riqueza histórica y simbólica fue un atractivo, pero también un reto que la llevó a introducir en su carrera nuevas búsquedas estéticas. El desplazamiento de la piedra movediza exigió la imagen-movimiento del audiovisual y el sonido se descubrió en el proceso como una potencia fundamental para transmitir el peso de su historia. Además, la artista decidió introducir piezas escultóricas en el proceso performativo: “Mi métier, mi pasión, tiene que ver con el modelado. Como escultora siempre necesito agregar a mis obras un elemento material. Por eso, yo digo que es un video escultura. Cuando ví que todo iba cerrando en mi cabeza, dije bueno, es por acá”, contó.

Sobre el proceso de realización, Cabutti afirmó: “Al principio no pasaba nada. De repente, luego de limpiar la zona, se movió y la sensación corporal que sentí la recuerdo todavía hoy y se me pone la piel de gallina, me vuelve la sensación al cuerpo. Fue muy movilizante. Para tener mayores registros y después poder editar, hicimos varios saltos. Un poco lo que yo conté en la presentación, que para mí es muy simbólico, es que cuando vos parabas de saltar, el sonido se volvía muy reverberante, muy opaco, muy interno, como del centro de la tierra, como si la tierra te hablara”, afirmó Cabutti sobre la reverberación sonora que terminó convirtiéndose en un elemento protagonista de su obra.

“El sonido de la piedra” podrá visitarse hasta el 12 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner. Luego, pasará a integrar el patrimonio del Museo Palais de Glace.