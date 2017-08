Preso por femicidio

La ex pareja y tres familiares de una mujer asesinada en la ciudad de Humahuaca fueron detenidos en las últimas horas por la policía de Jujuy, luego de que se comprobara que la víctima murió a golpes y no por un suicidio como se había sospechado en primera instancia. La División de Homicidios de la Policía de Jujuy realizó el arresto de cuatro personas por la muerte de Teresa Gladys Condorí, entre ellos la ex pareja, Héctor Humana, y un hombre y dos mujeres que también serían parientes. La mujer falleció el domingo pasado y si bien la primera hipótesis fue la del suicidio, los médicos forenses confirmaron el jueves, luego de la autopsia, que la víctima tenía el hígado y el bazo destruidos por golpes y marcas en todo su cuerpo, lo que le habría provocado la muerte.