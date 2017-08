El escrutinio de las elecciones primarias realizadas en la provincia de Buenos Aires concluyó ayer en La Plata y los resultados se darán a conocer entre el miércoles y jueves, según las autoridades electorales. El prosecretario electoral bonaerense, Leandro Luppi, confirmó que “terminó el escrutinio en recinto de las ocho secciones electorales, ahora resta una etapa de carga y verificación, por lo que hasta el miércoles o jueves próximos no se tendrán los resultados”. “Se procedió a la apertura de unas 58 urnas y seguramente (hoy) se abrirán otras porque se detectaron, de oficio, es decir no porque hayamos recibido denuncias de apoderados, errores en lo volcado en las actas, por lo que no se pueda hacer la carga de esos datos”, detalló. El juez federal con competencia electoral Juan Manuel Culotta –cercano al macrismo y de polémica designación– se hizo presente ayer a la tarde en el Teatro Argentino de La Plata, donde se realizó el escrutinio. El resultado es esperado tras las denuncias y sospechas propiciadas por la forma en que se difundió el conteo provisorio de votos, favoreciendo inicialmente a la lista de Cambiemos y mostrando luego el avance de la boleta de Unidad Ciudadana, encabezada por Cristina Kirchner, que según las previsiones terminó siendo la más votada.