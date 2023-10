¿Seré yo, será así o a mí también me puso romántica la menopausia? No romántica en el sentido que le daban poetas del siglo XIX, que contemplaban las tormentas marinas como si se autoanalizaran el alma turbulenta. Las secuelas que provocaban las olas enloquecidas con su amasijo de belleza, violencia y ruido sobre aquellas psiquis masculinas y delicadas es notable. Casi toda la literatura romántica es testimonio de ostentosos impulsos juveniles de matarse, secuestrar a una doncella enamorada o mandarse a fondo con la troupe de la revolución nacionalista. Esa misma relación mental de intimidad con la naturaleza ya la conocían los personajes de Shakespeare en el siglo XVI. Miraban la luna y le rogaban que ejerciera su influjo sobre el movimiento de sus propias aguas corporales. Se inspiraban en la relación que observaban entre el claro de luna y las tempestades del océano. Deliciosas criaturas inventadas le pedían valor a la bella y porosa piedra pómez que venimos admirando desde la primera noche en la tierra. ¿Y para qué necesitaban tanto valor? Para cometer un magnicidio que les despejara el trono, por ejemplo, o para animarse a trepar el balcón de la adolescente calentona que era Julieta, ¿para qué va a ser, sino?

Incluso nuestros queridos abuelitos tangueros en el siglo XX tenían esa conexión romántica con la naturaleza cuando tomaban mate en la piecita de la pensión, mirando caer la lluvia por la ventana. Esa misma lluvia hija de yuta que les desbordaba de los ojos recordando a Mimí, a Yvonne, a Mireya o a la yegua que los hubiera plantado por el primer bacán con que se habían cruzado en el cabaret. Fantasmagóricas mujeres emancipadas que se alejaban taconeando de la dureza de una mano un poco pesada: "Oh, fragilidad, tu nombre es mujer", "¿Qué te habrán hecho mis manos?". En mi caso, digo que me siento un poco romántica por este reflejo con la naturaleza que nos describe Virginia Woolf: "Mi melancolía primaveral se está convirtiendo en estos días de calor en una locura de verano." ¿Será una Virginia envuelta en sofocos la que nos deja esta perla? Recuerdo la cantidad de veces que se repite el aletear de los abanicos en su novela Las Olas, me reconozco contando ese repiqueteo sobre el pecho.

El calor me trepa hasta la cabeza y necesito zambullirme entera en el mar frío, en un deseo de agua fresca que me vuelve parecida a Uruguay. Hace unos días me escribió Lore, desde Montevideo, diciéndome que tienen que comprar agua mineral para lavarse. Mientras tanto, aquí en Barcelona, hace un mes que llegó el verano y tengo miedo de que vuelvan las restricciones del año pasado, cuando cortaron el agua de las fuentes, las duchas de la playa y las plazas, y ahora nos amenazan con restringir el acceso a las piscinas. ¿Será mi menopausia o el cambio climático? ¿Y si la tierra también tiene la menopausia? ¿Y si los incendios son los sofocos? ¿Y si Bolsonaro prendiendo fuego el Amazonas, los árboles de Galicia y Grecia envueltos en llamas, Rosario ahogada en el humo, la amenaza de la inminente ampliación del aeropuerto sobre el Delta del Ebro, Andalucía a 50 grados, Irán con 66 de sensación térmica y Trump negándolo todo son nuestro clima-terio?

Madre-tierra, pacha-mama, me resisto a ponerme cursi, telúrica o romántica. Romántica obedeciendo el juego este de romantizar todo, desde el amor, la maternidad, la amistad, el aborto, las violencias, las adopciones, la literatura escrita por mujeres, el género, las divergencias mentales y raciales, las luchas sociales. No hay cuestión feminista que el capitalismo no haya convertido con su varita mágica en un buen negocio. Escucho un podcast precioso donde la neoyorkina Julia Louis-Dreyfus nos cuenta lo maravilloso que es envejecer libre, sabia y empoderada como Jane Fonda. Sí, Jane Fonda, la ex de Ted Turner, el que se había comprado un cacho de Patagonia en los noventas. Leo revistas en las que las actrices de Hollywood de mi edad nos muestran los fabulosos peinados nuevos que se pueden hacer con los pelos plateados en la revolución de las canas. Scroleo posts de Instagram que me muestran lo guay de manifestarse por los derechos laborales de las guionistas, lideradas por una Nanny mayor, que fueron merendadas por las máquinas de la IA. Veo en los suplementos de los diarios, en los videos de youtube y hasta en los noticieros de la tele cada vez a más artistas de mi edad explicando lo punk y rocanroleras que son por ser viejas. Cincuentonas por todos lados, hasta hace dos días vivían invisibilizadas y ahora que nos toca a nosotras, qué bien, amiguis, estamos en la pomada.

Aunque, bueno, en la práctica no se siente tan así. La palabra vieja sigue siendo un insulto para la mayoría. El infierno para el espejo de todas. El menosprecio en la calle, a la hora de escuchar la queja o la opinión de una señora que antes de abrir la boca ya se catapulta de rancia y cansina. La impaciencia al esperar en la cola por los movimientos más lentos de la anciana que está delante. Un páramo sin respeto ni amabilidad nos espera al final de los días. Allí se clava el número más alto en los casos de violencia machista. Pero, por supuesto que todo eso se explica si la principal afrenta contra las vejeces es la porción reducida y desvergonzada que las arcas de los estados destinan a las pensiones y la salud de las jubiladas. ¿Quién quiere ser vieja a ese precio? No hay romanticismo que aguante.

