La Argentina ya tiene su representante en la carrera rumbo al Oscar a Mejor Film Internacional. Se trata de Los delincuentes, de Rodrigo Moreno, tal como anunció este lunes por la tarde vía redes sociales la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas local. De esta manera, la última película del director de El custodio (2006), Un mundo misterioso (2011) y Raimon (2014) –que se estrenó con muy buenas críticas en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes– se impuso a El rapto, de Daniela Goggi; Blondi, de Dolores Fonzi, y Púan, de María Alché y Benjamín Naishtat, los otros tres títulos que aparecían como favoritos. El último de ellos, que acaba de ganar los premios a Mejor Actor para Marcelo Subiotto y Mejor Guion en el Festival de San Sebastián, había sido elegido dos semanas atrás para representar al país en los premios Goya de España.

Con su estreno en salas argentinas pautado para el 26 de octubre y adquirida por la plataforma Mubi para su distribución internacional, Los delincuentes narra las desventuras de dos empleados bancarios (Daniel Elías y Esteban Bigliardi) que, hartos de la vida gris y monótona que propone la rutina detrás del escritorio, idean un plan para robar una cifra de dinero suficientemente grande como para asegurarse una vida tranquila. Pero, como escribió en estas páginas el periodista y crítico Luciano Monteagudo a propósito de su estreno en Cannes, “hay mucho más en las tres horas de duración de Los delincuentes”.

“La película se va convirtiendo muy sutilmente en un jardín de senderos que se bifurcan, donde la trama inicial va dando lugar a otras que se van sumando junto con nuevos personajes, hasta conformar una extraña fábula. Hay temas que van cobrando forma, como la figura del doble, con esas pantallas divididas que muestran –en espacios muy distintos y lejanos entre sí- acciones simétricas de los protagonistas, un anagrama que sugiere de manera lúdica esa extraña sintonía de esos dos hombres que también se enamoran, en distintos momentos, de una misma mujer”, escribió acerca de un film que tiene “la búsqueda de la libertad” en su núcleo central.

Cómo sigue el camino al Oscar

La próxima fecha clave en la carrera rumbo a la estatuilla dorada es el 15 de diciembre, cuando la Academia de Hollywood dé a conocer las llamadas “shortlist”. ¿Qué son esas “listas cortas”? Vale recordar que Mejor Film Internacional es una de las 10 categorías con un sistema de votación distinto al de los rubros más relevantes ç. Si, por ejemplo, los cinco elegidos de cada rubro actoral son votados solo por los miembros de la Academia de Hollywood de esa rama, en el caso de las producciones internacionales y de otras nueve categorías hay una escala previa que consiste en un primer filtro en el que quedan preseleccionados 15 títulos.

No todos las shortlist se arman de la misma manera. En el caso de la de Film Internacional, todos los miembros de la Academia están habilitados para la preselección inicial, siempre y cuando puedan demostrar haber visto un determinado porcentaje del total de películas enviadas por cada país. Recién una vez obtenida la validación de la Academia le ponen un puntaje a cada película vista, y aquellas quince con mejor puntaje tendrán un lugar en la próxima ronda. Ese grupo conforma la “shortlist”.

La segunda etapa es dirimir cuáles de esas quince se quedarán con los cinco boletos para la gala que se celebrará el 10 de marzo del año que viene, algo que recién se conocerá el 23 de enero junto al resto de las nominaciones. Aquí estarán en condiciones de votar sólo quienes hayan visto todas las películas internacionales preseleccionadas. En ese sentido, que una plataforma de relevancia internacional y con recursos como Mubi –una de las más activas en el universo de festivales– tenga los derechos de exhibición para países como Reino Unido, Italia, todos los de América Latina y, último pero no menos importante, Estados Unidos, significa un respaldo enorme de cara a los esfuerzos que requiere una buena estrategia de marketing en Hollywood, así como también la organización de funciones y eventos especiales para que la película sea vista por la mayor cantidad de electores posibles.

Las otras precandidatas

Según un relevamiento del sitio Otrocines, hasta este lunes 76 países ya eligieron su representante para la categoría internacional, una cifra que seguramente se incremente en las próximas semanas, ya que en la última edición hubo un total de 92 precandidatas. Los delincuentes no la tendrá fácil. Y no solo por su duración de tres horas, algo que puede espantar a los espíritus más ansiosos, sino por los pesos pesados que tendrá enfrente. Entre los más importantes están la italiana Io capitano, de Matteo Garrone; Perfect Days, de Wim Wenders, que representa a Japón (país productor); la británica The Zone of Interest, de Jonathan Glazer; la finlandesa Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki, y la francesa La passion de Dodin Bouffant, de Trần Anh Hùng, que pese a sus malas críticas tiene un estilo qualité que suele agradar a una porción importante de votantes.