Newell’s visitará el sábado a las 16.30 a San Lorenzo con la urgencia de volver a ganar. El equipo hace cinco partidos que no suma tres puntos y acumula tres derrotas consecutivas. Para jugar en el Nuevo Gastómetro seguramente tendrá cambios en todas las líneas. Ángelo Martino es candidato a ingresar por Leonel Vangioni en la defensa, y en la práctica de fútbol de mañana se sabrá si Gabriel Heinze se inclina por sacar a un delantero, Ramiro Sordo o Brian Aguirre, para permitir el ingreso de Ian Glavinovich a la defensa. En principio el clásico del sábado no dejó jugadores lesionados. El delantero Guillermo May, en tanto, no podrá jugar el fin de semana dado que por su expulsión en el partido ante Estudiantes recibió dos fechas de suspensión y ante Central cumplió la primera de ellas. El equipo volverá a jugar de local recién a fin de mes dado que la semana que viene habrá nueva fecha de la Selección por Eliminatorias al Mundial 2026 y el domingo 22 serán las elecciones nacionales a presidente. Por lo tanto el martes 17 o miércoles 18 la Lepra visitará a Tigre en Victoria y al parque Independencia el equipo volverá a presentarse recién por la décima fecha ante Godoy Cruz, que se disputará el martes 24 y miércoles 25. La agenda de partidos lo confirma AFA esta semana.