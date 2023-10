“No vamos a parar. Ésta es la primera de un montón de movilizaciones. Ella era esto, luchar por todas las causas. Mi hija sufrió un abuso y ella luchó, nunca me dejó sola”, dijo en Canal 3 Silvina, hermana de Ivana, durante la movilización al Centro de Justicia Penal. “Lo último que hablé con Ivana fue hace una semana. Estaba contenta de ir a la cancha. Se sacó una foto un rato antes de que la matasen. Amaba Central. Quiero dejar en claro que ella no peleó con nadie. Solamente pasó porque iba a su casa. Ni tocó bocina”, agregó. "No encontramos consuelo. Confiamos en la Justicia y que los van a encontrar".

La abuela de la joven, en tanto, prometió no cesar en el reclamo. “Tengo demasiada pena en el alma. Era una chica trabajadora, le gustaba el fútbol. Salió a festejar y un hincha de Newell’s, que tengo entendido, aunque no tengo la seguridad, está apañado por el club, la mató con una piedra. De ahora en más, voy a estar todos los lunes acá hasta que haya justicia”, adelantó.

Hasta el lugar llegó también la caravana de repartidores en moto y bicicleta para reclamar justicia junto con la familia de la joven. “Vamos a venir las veces que sean necesarias. Esta muerte podría haber sido evitada. Habiendo cámaras en la zona, ¿no pudieron mandar antes un móvil para que esto no suceda?”, cuestionó una compañera.

“Le tocó a Ivana, pero todos somos Ivana. Todos trabajamos y andamos en la calle. El día del partido la ciudad quedó liberada. No me crucé con ningún policía, estaban todos en Arroyito, estábamos regaladísimos. Encima el ministro se acercó al lugar del hecho y dijo que el operativo había sido un éxito. ¿Cómo va a ser un éxito con una compañera muerta?”, apuntó otro repartidor.

Por su parte, ayer el ministro de Seguridad Claudio Brilloni aseguró en LT8 que la zona del estadio de Newell’s “era una de las prioritarias” en cuanto a la asignación de custodia policial. “Cuando tomé conocimiento del crimen, fui de inmediato hacia allí y los patrulleros asignados estaban, pero el hecho se produjo en una calle lateral, a unos 300 metros de la cancha, y desde allá no se tenía visión del lugar".