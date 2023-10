Ignacio Malcorra fue el responsable del triunfo ante Newell’s pero se vistió de ídolo sin estar en plenitud física. El diez canaya no logra recuperar su mejor condición y Miguel Russo tiene muchas dudas de incluirlo de titular el viernes ante Huracán. Jaminton Campaz y Facundo Mallo, en cambio, se encaminan a superar mañana el ensayo de fútbol táctico para seguir en el equipo que volverá a jugar de local a seis días del triunfo ante los leprosos. La principal duda está en ataque.

La aparición de Malcorra en el equipo debería esperar. El ídolo del pasado clásico con Newell’s no logra superar las molestias musculares y aún no está en condiciones físicas para ser titular. A pesar del protagonismo que se ganó con el gol de tiro libre el pasado fin de semana, Russo está resuelto a no exigirlo el viernes para así pensar en su regreso en la fecha siguiente, el jueves 19 ante Vélez, en el tercer partido consecutivo del canaya en el Gigante de Arroyito.

Las dudas de Russo descansan en la evolución de Mallo, quien viene de sufrir un desgarro y jugó exigido con Newell's, y Campaz, afectado por un golpe en la cintura que le impidió terminar el partido el clásico. Los dos jugadores pudieron ayer por la mañana completar el entrenamiento físico. Pero deberán mañana superar las exigencias en el ensayo de fútbol para confirmar la presencia en el juego con Huracán de pasado mañana a las 20.30 en Arroyito.

La duda táctica del entrenador está en ataque y descansa en la continuidad de Tobías Cervera o su reemplazo por Luca Martínez Dupuy. El delantero suplente del pasado sábado hizo un buen partido cuando ingresó, forzó la infracción que generó el tiro libre para el gol de Malcorra y se mostró movedizo. Cervera, por el contrario, no encontró todavía su lugar en la ofensiva canaya. Pero en cualquier caso Maximiliano Lovera seguirá en el equipo.

El partido con Huracán se jugará a estadio lleno, otra vez. Ayer los socios de Central agotaron en solo una hora las ubicaciones en las tribunas generales (22 mil en total) y solo quedan algunas plateas, tanto para socios como para no socios. Las plateas socios tienen un costo de 5500 pesos y se debe tener paga la cuota de septiembre. Las plateas no socios tienen un valor de diez mil pesos y se adquieren con DNI, el cual se deberá presentar en el estadio a su ingreso.