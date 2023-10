Las frustraciones deportivas obligan a Ignacio Astore a tener que respaldar con frecuencia a Gabriel Heinze. Lo hizo antes del clásico y lo hizo ayer, tras la derrota. “A Heinze lo veo con ganas, tiene capacidad”, confió el presidente leproso sobre el entrenador. “Los procesos se deben respetar”, afirmó. Newell’s jugará el sábado ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Heinze sigue en Newell’s como entrenador. Ante la incertidumbre, ayer Astore volvió a referirse sobre el futuro del equipo. "Uno tiene que partir de la base que los procesos se deben respetar, en la medida que el entrenador tenga fuerza y considere que se puede remontar la situación. Para mi sería más fácil después de una derrota que yo me salve el pellejo y haga saltar otro fusil. A Heinze lo veo bien, con ganas y fuerzas, son personalidades que redoblan apuestas en esta situación. Sé que tiene la capacidad suficiente para este momento”, aseguró el presidente rojinegro a radio La Red. “Es lógico y normal lo que vive y siente el hincha, como dirigente tengo que ir por un camino mas frío y racional, no me puedo quedar estancado por un resultado. Tengo que redoblar las apuestas para enderezar este barco. Yo estuve 16 años en el vestuario (como médico del primer equipo), pasé cosas lindas y feas. Lo único que hice ayer como presidente (visitó al equipo en la prácica) fue darle mi cuota de apoyo y pedirles que sigan por el camino del sacrificio y trabajo”, apuntó Astore. "La gente de Newell's siempre apoya al jugador, nos toca jugar de visitante, tal vez puedan jugar con la cabeza más tranquila pero son profesionales y no creo que eso les influya tanto", agregó por último el presidente leproso. El equipo tiene por delante dos partidos más en condición de visitante, el primero de ellos el sábado ante San Lorenzo.