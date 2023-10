El exasesor de campaña de Cambiemos/Juntos por el Cambio, Jaime Durán Barba, consideró que los gestos y declaraciones públicas que Mauricio Macri expresó durante las últimas semanas dan prueba de que él “simpatiza por (Javier) Milei”.

La declaración de quien fuera el principal gurú del expresidente -inclusive mucho antes de que llegara a ese cargo- cobra particular relevancia porque suma leña a la hoguera de cuestionamientos que recibe el fundador del PRO por sus continuos “coqueteos” con el líder de La Libertad Avanza (LLA), en detrimento de la candidata de su espacio, Patricia Bullrich.

“Mauricio simpatiza por Milei en algunas cosas”, afirmó Durán Barba durante una entrevista por Futurock, en la que sostuvo que los aspectos que al ex mandatario lo atraen del líder negacionista son sus propuestas de ajuste.

“No creo que Mauricio simpatice porque quiera estar al lado del ganador sino porque cree que hay que ir a una Argentina de ajustarse los cinturones”, expresó.

El consultor político hizo también una sorpresiva evaluación del rol que Macri ocupa en la campaña: “Mauricio tuvo una involución a ideas anticuadas”, lanzó.

"El problema de los ex presidentes es complicado, son como jarrones chinos de la abuela que no calzan con el mobiliario nuevo, entonces uno no sabe qué hacer con él", comparó.

De la misma manera, calificó a Macri como “una persona valiosa” que en vez de “ser un puntero de su partido político, debería buscar un sitio de otro nivel”, como un cargo en la ONU o algún otro organismo internacional, lejos de la política doméstica.

Por otra parte, Durán Barba arriesgó que “es posible que Milei gane en primera vuelta” durante las próximas elecciones porque su campaña “tiene vida, se mueve”.

“Suma votos cuando agarra la motosierra o dice barbaridades y grita. Cuando dice idioteces sobre Bullrich, como lo de las bombas en jardines de infantes; lo cual es una mentira. Eso le da votos”, analizó.

No obstante, dejó claro su opinión personal del candidato: “No estoy expresando mi simpatía por él. No creo en el totalitarismo de Milei. No creo en los que se creen enviados de Dios". Además, "no respeta a nadie, insulta a todo el mundo”, tiene “incapacidad de diálogo” y si asume como presidente “es posible que nos lleve al caos”.

Durán Barba también hizo una evaluación del debate presidencial que tuvo lugar el fin de semana pasado. Consideró que “Milei estaba medicado o algo así” porque “no fue el Milei normal” y “no era un personaje espontáneo".

De Bullrich dijo que estuvo “desordenada” y de Sergio Massa, que “la situación económica del país no lo favorece”. “El principal perdedor fue el cordobés (Juan Schiaretti), que parecía que se equivocó de debate”, porque habló más de su provincia que de la coyuntura del país.