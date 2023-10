A fines de marzo CB Consultora realizó un estudio de imagen de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, y Francisco Ratto, hoy al frente del municipio de San Antonio de Areco, encabezó la lista de quienes tenían la peor imagen negativa dentro de la segunda sección electoral. Sin embargo, el jefe comunal de Juntos por el Cambio (JxC) fue el vencedor en las PASO, aunque del peronismo local sostienen que las chances de triunfo para Unión por la Patria (UxP) siguen intactas en base a tres premisas: la visión de que Patricia Bullrich queda afuera del ballotage, la “ruptura subterránea” entre el PRO y la UCR, y la "mala gestión" de Ratto.

Los resultados de las Primarias le dieron 5.904 votos a Ratto y 4.341 a Agustín Casares, el candidato de UxP. En tercer lugar, y más alejado, se ubicó La Libertad Avanza con casi 2.200 adhesiones. Ahora bien, las expectativas del peronismo arequense se sustentan en lo ocurrido en entre las PASO de 2019 y las generales. En aquellos comicios, el entonces Frente de Todos ganó por casi 1.500 votos las primarias pero cayó por alrededor de 1.200 en las generales. Para el peronismo local, la explicación de estos resultados tiene un componente medular: el rol de los candidatos a nivel nacional y provincial de las fuerzas políticas.

La cuestión del “arrastre” es un fenómeno que puede tener dos direcciones en una elección: de arriba hacia abajo, o viceversa. En aquellas elecciones del 2019, donde el crecimiento entre agosto y octubre para la colación macrista-radical tuvo como eje el aluvión de casi 2 millones de votos que recibió Mauricio Macri, se percibió la efectividad del arrastre desde la parte más alta de la boleta. Pero al día de hoy, los números de Patricia Bullrich no promueven una situación similar, y el candidato local no tiene el peso para empujar electores desde abajo, con el agravante de ser un férreo larretista.

En uno de los últimos artículos publicado por este medio sobre un trabajo de la consultora Circuitos se percibe esa realidad, ya que muestra un claro crecimiento de Axel Kicillof respecto su performance en las PASO y un decrecimiento de dos puntos de Néstor Grindetti. A nivel nacional, Sergio Massa también vislumbra un crecimiento y está emparejando las cifras de Kicillof. Pero Bullrich no está logrando traccionar hacia arriba y mantiene los números de su hombre en la provincia que en Areco, por ejemplo, incluso sacó menos votos que el larretista Diego Santilli.

En este contexto es uno de los elementos que Casares advierte dos cuestiones centrales. Por un lado, que el vencedor de la interna presidencia de JxC en Areco fue Horacio Rodríguez Larreta, y, como agregado, que “a la luz de las encuestas e incluso del debate, acá se percibe que la elección se define entre Javier Milei y Sergio Massa”. Por otro, que “los vecinos tienen en claro que el gobernador será Axel Kicillof”.

A su vez, el candidato de UxP analiza los números que arrojaron las PASO y percibe tres situaciones. En primer lugar, hubo 5 mil personas que no fueron a votar. “Nos tomaremos el trabajo de ir casa por casa y conversaremos uno por uno”, dice. Un segundo indicador son los más de 2.200 votos en blanco, que significa el doble del promedio para las elecciones locales. Y un tercer dato son los más de 2 mil votos que obtuvo el candidato de La Libertad Avanza, el 50 por ciento de lo conseguido por Javier Milei en el distrito. Esta diferencia, según las conversaciones que viene manteniendo Casares en la comunidad, se agrandaría ya que “por ser las PASO muchos ponían la boleta completa de Milei, cosa que ahora no.”

Una cuestión interna

En el mapa que se visualiza en San Antonio de Areco, el fuerte apoyo de Ratto a la lista de Rodríguez Larreta tampoco le juega a favor. “Sueño con Diego Santilli como gobernador de la provincia de Buenos Aires”, dijo el actual mandamás local semanas antes de las Primarias. Si bien no tuvo que atravesar una interna a nivel local, en el plano provincial el bullrichismo perdió por cerca de 1.500 votos contra el equipo comandado por la dupla porteña. “Hoy se percibe que Bullrich no está en el ballotage”, sentencia Casares.

Este combo cuenta con otro actor de peso como la Unión Cívica Radical que tendría, según la lectura de Casares, un rol que hoy no está tan claro. “Hay ruptura subterránea muy fuerte entre el PRO y radicalismo en el interior de la provincia, y el triunfo de Bullrich sobre Larreta lo alimentó”, explica el candidato. Así, como las fórmulas están encabezadas por dirigentes que no son del partido centenario, “el radicalismo no tracciona de la misma manera en el territorio”.

Casares incluso señala que en estos días no se percibe un fuerte apoyo de la UCR ni de los dirigentes que siguen la línea de Rodríguez Larreta para con la campaña de Ratto. Quien sí estará por estas horas en Areco es Grindetti con el objetivo de repuntar su imagen, pero con una contrariedad discursiva para el cambiemismo.

El candidato de Bullrich será recibido por Ratto en el Parque Industrial, un espacio gestionado durante la gestión de Francisco ‘Paco’ Durañona que logró la cesión de tierras por parte del gobierno provincial comandado por Daniel Scioli para desarrollar el proyecto. En el año 2017, la entonces gobernadora Vidal apuntó contra al Parque arequense, al cual tildó de “mentira”, cuando era la propia Provincia la que estaba financiando las obras de pavimentación dentro del nuevo predio. Hoy, el Parque industrial es una realidad “gracias a las inversiones de este gobierno”.

“Areco está frenado”

A sus 39 años, con experiencia en el Concejo Deliberante, y habiendo sido parte del gobierno de Durañona desde 2011 al 2019, Casares es por primera vez candidato a intendente y tiene una mirada concreta: “Un despliegue de propuestas ambiciosas porque Areco estuvo frenado cuatro años”.

Elige exponer su lectura de la gestión de Ratto a partir una enumeración hechos. “La finalización de la Ruta Nacional N°8, el nuevo barrio del Procrea, la Ruta Provincial N°1, son todas obras ajenas a la decisión municipal”, advierte en primera instancia. A su vez, remarca que durante este gobierno local no hubo “un metro de asfalto, ni un metro de cordón cuneta, se negó la construcción de un barrio de 24 viviendas, y se negó la construcción de una escuela”. También suma a su listado crítico la "mala infraestructura" con la que cuenta la costanera al río y, particularmente, los crecientes índices de contaminación del Río Areco por falta de controles sobre agroquímicos.

Casares explica que hay alrededor de 300 cuadras de tierra que se deben asfaltar, y que su plan de trabajo incluye “avanzar con las primeras 200 en cuatro años, logrando tener al casco urbano y la mayoría de barrios aledaños asfaltados”. En materia de infraestructura, también apuesta a terminar de tener el cien por ciento de cobertura cloacal y desarrollar más de 500 soluciones habitacionales entre viviendas y lotes con servicios, “ya que el turismo profundizó la crisis de falta de casas y dificulta a personas como yo que alquilan la posibilidad de hacerlo”.

Sobre la industria turística, la perspectiva del candidato es convertir a Areco en el “corazón” de la región en el rubro. Cuenta que en el distrito hay más de 50 ofertas hoteleras, más de 40 gastronómicas, pero que es necesario “desestacionalizar” el turismo y generar las condiciones para que lleguen visitantes a lo largo de todo el año. Con ese objetivo, asegura que mejorará la infraestructura de la costanera, y construirá una agenda propia de actividades culturales, acompañando a los emprendedores locales, y que también se empezó a trabajar en la nueva terminal de ómnibus para la ciudad, ya que no cuenta con ninguna, a la vera de la bajada de la autopista.

La situación del Parque Industrial es un tema que Casares tiene sumamente presente, ya que en la actualidad la totalidad de sus lotes fueron vendidos, “más allá de que no se terminaron obras que nosotros habíamos dejado al 60 por ciento, como, por ejemplo, de energía eléctrica, y no se continuaron cuando asumió Ratto”. “Queremos un segundo Parque Industrial público-privado, ya que tenemos un espacio de cien hectáreas y un inversor privado de Areco con la intención de desarrollar algo similar al Parque de Cañuelas donde se instaló el Mercado Ganadero”, subraya.

Al mencionar a Cañuelas, localidad gobernada por Marisa Fassi de UxP, la toma como ejemplo y afirma que Areco tiene características similares en lo que respecta a contar con una ubicación estratégica para el desarrollo logístico-productivo. Pero suma un detalle no menor por el que espera trabajar durante su gestión: “Contar con un Hospital Zonal como tiene Cañuelas, porque hoy los arequenses tienen que ser derivados allí o a La Plata, con todo lo que eso implica”.