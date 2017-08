Un debut con pocas luces

1 Newell's: Pocrnjic (5); San Román (5), Bianchi (7), Paz (6), Valenzuela (5); Amoroso (4), Sills (4), Elías (4); Figueroa (5), Fertoli (5); Guevgeozian (5). DT: Juan Manuel Llop.

1 Unión: Fernández (6); Brítez (5), Gómez Andrade (4), Bottinelli (5), Bruno Pittón (5); Zabala (7), Mauro Pittón (6), Acevedo (6), Aquino (5); Gamba (5), Soldano (6). DT: Leonardo Madelón.

Goles: ST: 6m Zabala (U) y 29m Guevgeozián (N) de penal.

Cambios: ST: 9m Sarmiento por Sills (N), 19m De Iriondo por Aquino (U), 20m Opazo por Figueroa (N), 41m Martínez por Zabala (U).

Arbitro: Fernando Espinoza.

Para un equipo que estrenó técnico y se mostró renovado por completo, entre refuerzos y suplentes devenidos en titulares, no se puede tomar conclusiones serias. Solo se puede presumir, sospechar, arriesgar un pronóstico. Newell's no la va a pasar bien en el torneo. Por delante deberá superar muchas dificultades, las que antes se superaban con facilidad por la abundancia de talentos. Este equipo sufrirá como lo hizo anoche ante un rival que se anticipaba de condiciones similares como Unión, limitado en talentos y en recursos. El tatengue no ganó porque contrató a defensores de mal pie como Gómez Andrade, autor de un penal infantil. Por ese remate desde los doce pasos, Guevgeozián sacó de la derrota a los rojinegros, en una noche donde el estreno de función no despertó, para todo lo que viene, ninguna ilusión.

Newell's decidió invertir poco el fútbol y el hincha entenderá las consecuencias de ello en cancha. Lo empezó a comprender ayer, al ver a un Newell's sin talentos, donde jugadores suplentes meses atrás, como Figueroa, Sills o Elías, ahora son hombre titulares y responsables de todo.

Unión está igual pero tuvo decisión en jugar. Más atrevimiento. Y la verdad que la victoria se le escapó por poco. Porque Zabala no llegó a conectar un centro al segundo palo que nadie buscó en el fondo leproso, Pocrnjic la desvió luego un remate al arco al ex Vélez. Los minutos pasaban y todo lo que hizo Newell's fueron algunas pinceladas de Figueroa, con intención de asistir con un pase a Guevgeozián, pero nada importante.

La visita armó una defensa con Andrade y Botinelli, dos zagueros centrales flojos, muy flojo, y así y todo la Lepra no llegaba al arco. En un partido donde Newell's no lastimaba y Unión se atrevía, la presencia de Bianchi, con cruces precisos, fue la único sonrisa que se contagió en el Coloso. Probó Fértoli desviado, luego Amoroso, en algunas reacciones ofensivas de un Newell's por entonces avergonzado de tanta intrascendencia.

El murmullo en el Coloso preveía un pronóstico desalentador. Cuando empezó el segundo tiempo, aquello se confirmó. Unión salió de su área con corrida de Aquino por izquierda, abrió al área con pelotazo cruzado a la derecha y Zabala hizo un golazo, parando el balón, haciendo un enganche hacia adentro, otro más y le quedó todo el arco libre para definir mientras detrás todos tirados defensores y arquero leproso.

De inmediato Llop metió en cancha a Sarmiento, se desesperó e incluyó a un desapercibido Opazo y el equipo empujó. Con las ganas de Sarmiento, no más que eso. Newell's no tiene ingenio para jugar y todo terminaba en corrida de San Román o Valenzuela, tan anunciado y obvio que Unión no pasaba problemas.

Pero el fondo tatengue tiene malos defensores y Andrade, sin necesidad, en jugada sin riesgo, tomó a Guevgeozián en el área, en claro penal que cobró el árbitro y el ex delantero de Temperley cambió por empate con definición al palo derecho.

Newell's debutó de local ante un rival limitado y debió conformarse con un empate. No hizo nada para merecer algo más.