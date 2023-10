Milton se va y suena el celular de Julieta, que justo se estaba por bañar.

Atiende: - Hola sí.

-Soy yo, tu admirador favorito Julieta Prandi, ¡jaja! ¿Qué onda? ¿Se fue mi socio?

-Qué socio… ¡cállate! Caete a las 8 en Pellegrini y Corrientes.

-Bueno, yo te iba a decir más tarde… pero se ve que querés estar un rato conmigo churri ¿o no?

-Y sí, para eso voy. Mejor pásame a buscar por Colón y Garibaldi, en la esquina, del lado del kiosco

Bueno, ¡Dale!

Llegan las 8. Julieta estaba esperando en la esquina. Julián llega en un taxi. Se sube. Van hacia Pellegrini. Julián dice: - Taxi y todo… ¿Qué más querés? ¡Jajaja!

Llegan a Pellegrini y Roca, la esquina de El Gran Chopp.

-Bueno, dice Julián, bajate que pago yo, andá adentro

-¡Dale!

Mientras Julieta entraba al bar, César, un tío de Milton, que estaba sentado en las mesas de la vereda, la vió entrar. Ella no lo vio.

Estaba con un vendedor ambulante al que César ayudaba siempre. Era un chico que anda por Pellegrini, se llama Alexis. Después de ayudarlo, le pide un favor: - ¿Podes fijarte cuando vas adentro, si hay una chica rubia de ojos celestes con un chico de gorrita? Anda y fíjate, después cuando salís yo te doy $500 más.

Alexis: - Bueno dale viejo. Ahí voy adentro a hacer más plata y te digo. ¡No me chamuyes Cesar!

César: - No, no. Andá y mirá.

Alexis entra y el mozo le dice: - Che, mirá que no podés vender adentro porque me retan a mí y puedo perder el trabajo.

- Bueno, bueno… siempre lo mismo vos, dejá. ¿No me podés dar un poco de agua?

- Bueno, ahí te traigo.

Cuando el mozo se va para atrás a buscar el agua, Alexis aprovecha a vender en las mesas y ve que Julián abraza a Julieta y la besa. Alexis espera la botella de agua y luego sale corriendo a decirle al tío de Milton lo que había visto.

- Che, César, ¡qué linda que está la rubia! ¡Es una modelo! Sí, está con otro y es un salame con patas. Encima no me quiso comprar nada, ¡Dejá!

- ¡Viste lo que es! Ella es la novia de mi sobrino, Milton.

- ¡Lukió! Es alta churri

- Bueno, bueno… Ya está, ¡gracias!

- ¿Y los $500?

- Te doy mañana.

- No, ¿cómo mañana?

- No, mentira, tomá, te lo doy. Pero cuando ande sola en el barrio no le digas nada, ni la mires.

-Bueno.

El tío de Milton lo llama al día siguiente y le dice que vió a Julieta en el Gran Chopp, con un chico comiendo. El sale del trabajo, llega a su casa, abre la puerta y se encuentra a Julieta cocinando.

- ¡Hola amor! Acá te estoy haciendo milanesas con papas

- Aaah, rico. Y ayer, ¿qué comiste en el Gran Chopp con tus amigas? ¡Jajajaja! ¿A mí me querés pasar? ¡Pokemón fea! ¿Pagaste vos o él?

- ¿Qué decís?

- Vos sabes de qué hablo. No estabas con tus amigas, estabas con Julián en el bar. Vas a ese bar mugriento que sabes que está siempre mi tío, ¿Tan estúpida podés ser? Ahora, cuando lo agarre por ahí lo mato como a un perro, ¿Cómo me vas a hacer eso a mí? ¡Teníamos tantas cosas planeadas!… Y yo, yo, (tartamudea de los nervios) yo que te doy todo lo que querés. Te lo doy o te lo compro ¿Qué querés, que ande todo el día re loco como ese pibe, sin trabajo? Vos fíjate lo que le va a pasar a tu Romeo, Julieta.

Milton, re inflado, al otro día, llama a unos amigos de su tío Mario y les miente (por vergüenza y humillación) les dice que en la plaza le robaron la mochila y el celu, que quiere vengarse. Al instante caen en auto el Colo, Rafa, el Chiqui y Tarambana.

Colo: -¿Qué pasó?

Milton: -Nada… me robaron la mochila y el celu nuevo que me compré hace poco.

Rafa: -¿Y vos sabes quien fue más o menos?

Milton: -Sí, yo lo conozco, está siempre en la plaza.

Bueno… le va una metra, una Pank 2, ahora vamos en el auto y lo matamos.

Milton: -No no no, vos dame eso a mí, yo lo voy a matar.

Tarambana: -Pero tu tío se va a enojar con nosotros, si te pasa algo a vos nos mata a todos juntos… Aparte vos sabes que no es joda lo que nosotros hacemos, sabemos cómo hacerla, no podemos andar prestándote la metra. Nos busca la policía, tenemos pedido de captura los cuatro. La otra vez un móvil del patrullero nos corría, era un covani y una rubia, la rubia nos corría a los tiros.

Rafa: -Si, yo la conozco a esa rubia, trabajaba en la 15 cuando yo estaba preso, casi nos mata el otro día, se la banca la rubia a los tiros.

Tarambana: -Bueno… ¿Qué vamos a hacer Chiqui? ¿Lo llevamos que lo mate el o le damos nosotros? ¿Qué decís vos?

Chiqui: -Yyy... yo digo que si queda acá no pasa nada… Una más, una menos…, ya está, que lo mate… mientras no se entere el Mario está todo bien… sino estamos muertos.

Tarambana: -Bueno, vamos a dar una vuelta a ver si los vemos, y cuando lo tenemos, que baje Milton, le dé un rafagazo y chau, ¿Tan larga la vamos a hacer?

Chiqui: -Bueno, vamos.

Al instante se van del lugar en su BM, a buscar a Julián, para que Milton le pegue. Mientras están yendo Rafa le pregunta: - ¿Milton, vos sabes dónde se junta?

Milton: - Sí, en la Máquina.

Rafa: -¿Y dónde es eso?

Milton: -En la plaza del Che, 1º de Mayo y 27. Para con unos pibes, los pibes cuidan autos y él se junta ahí con ellos.

Rafa: -Bueno, doblamos acá, a ver. ¡Mira en qué lío nos metes! (Rafa se agarra la cabeza).

Cuando doblan, está Julián con los pibes. Milton dice: ¡Ese es!

Rafa: - Bueno, ¡Bajate y tirale!

Milton: - Bueno, espero que pase la señora esa… que es mi vecina Ruth, y me bajo.

Mientras esperan a que Ruth pase, ven a Julieta salir del kiosco.

Chiqui: -¡¡¡¡¡No me digaaaaaas!!! Mirá quien sale de ahí Milton, Julieta, tu novia, encima de que te robó se come a tu novia, ¡La peor guachín! Dale, ¡Dale con toda!! Bajate así lo haces y nos vamos.

-Sí, ¡pero está ella! Dice Milton llorando… ¡Lo voy a Matar!

Se baja Milton, cargando la metra, y ve que justo Julieta le da un beso a Julián.

Milton: -Viste que yo sabía! ¡Que me estabas engañando! ¡Correte del medio!, dale, dale, vas a ver que lo hago un colador a este.

-¡No! ¡Pará! ¡No vas a hacer una locura! -dice Julieta mientras llora

Milton: -Sí, ahora llorás víbora, después de lo que me hiciste… ¡Los tendría que matar a los dos juntos por ratas! ¡Vas a ver quién soy yo!

Le gatilla varias veces, por todos lados, lo deja tirado, sale corriendo para el auto y se va.

Queda Julieta llorando, gritando y llorando muy fuerte.

¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! Y no había nadie, no llega nadie…

Julieta llama a la ambulancia, y como siempre, llega tarde. Cuando llega, lo sube, y el médico le dice a Julieta que había perdido mucha sangre, que ya está muerto, no había nada para hacer.

Julieta se va a avisarle a los familiares de Julián, a su madre y sus hermanos. Cuando llega a la casa, le da la noticia: que estaba muerto, que habían matado a su hijo, de varios impactos de bala, por todo el cuerpo, que era un ajuste de cuentas.

*Este cuento se enmarca en el trabajo que se lleva adelante en la Fundación Tercer Tiempo acompañando el egreso de unidades penitenciarias, en el barrio tablada de la ciudad de Rosario. Específicamente en el espacio de escritura al que asiste Alan como parte de sus intereses, deseos y motivaciones y de una estrategia de intervención llevada adelante por el equipo interdisciplinario que lo acompaña. Contacto: [email protected].

La primera parte de esta historia fue publicada en el 26 de junio pasado.