El libro

Puede fallar. Economía y comunicación en 40 años de democracia

Andrés Borenstein y Gabriel Llorens Rocha

Editorial Planeta

Los autores repasan las estrategias explícitas e implícitas de comunicación de la política económica de los últimos cuarenta años. Para ello, hablaron en on y off the record con exministros de Economía, presidentes del Banco Central, jefes de prensa, legisladores, periodistas, especialistas en comunicación y expertos varios. Así lograron reconstruir buena parte de lo que se vivió en la cocina de los planes económicos y cómo en muchos casos falló la estrategia de comunicación y eso contribuyó a que planes bien calibrados no llegaran a buen puerto. En otros casos, detectaron insuficiencia de comunicación o falta de una estrategia clara. El resultado del trabajo es un libro entretenido, y con mucha información, que le permite a los más jóvenes conocer la historia reciente y a los más grandes volver a vivirla.

El acertijo

Una máquina fabrica pelotas de ping pong. Cuando se pone en marcha, elabora una pelota cada segundo y dobla la cantidad cada segundo. En un minuto llena un recipiente. ¿En qué segundo estará el recipiente por la mitad?

Respuesta: En el segundo cincuenta y nueve, un segundo antes de que se cumpla el minuto y se llene el recipiente.

El dato

El Índice de producción industrial pesquero del Indec reflejó en agosto una caída de 19,7 por ciento, con relación a igual mes de 2022; mientras que el acumulado enero-agosto registró una disminución interanual de 9,8 por ciento. En agosto, el grupo “Peces” registró una caída de 26,4 por ciento respecto a igual mes de 2022; y, en el acumulado enero-agosto, respecto a igual acumulado del año anterior, exhibió una disminución de 4,1 por ciento. Por su parte, el grupo “Crustáceos” mostró una caída de 36,3 por ciento respecto a igual mes del año anterior; y, en el acumulado enero-agosto, retrocedió 11,2 por ciento interanual. Por último, el grupo “Moluscos” creció 799,9 por ciento respecto a igual mes del año anterior; y, en el acumulado enero-agosto cayó 9,7 por ciento.

El número

176 millones de dólares fue el déficit comercial con Brasil en septiembre, según informó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Las exportaciones al país vecino sumaron 984 millones de dólares, un 18,5 por ciento menos que un año atrás, mientras que las importaciones cayeron 20,3 por ciento y quedaron en 1.160 millones de dólares. El saldo negativo fue el noveno consecutivo. Al sumar las ventas y las compras, el monto total en materia de intercambio ascendió a 2.145 millones de dólares, lo que significó una merma del 19,5 por ciento en relación con septiembre de 2022, cuando había sido de 2.665 millones de dólares.

Tecno

Spotify anunció que episodios completos de podcasts en inglés van a estar disponibles doblados en español, francés, alemán. De momento solo hay unos pocos ejemplos de prueba. Por ejemplo, una entrevista una entrevista de 3 horas con el escritor israelí Yuval Noah Harari donde se lo puede oir en un español latino fluido. Hay un detalle curioso: los capítulos traducidos al español son entre 10 y 30 minutos más largos que el original.

Internet

Meta está estudiando cobrar unos 13 euros al mes a sus usuarios ubicados en la Unión Europea por usar Instagram o Facebook. El pago sería obligatorio para quienes no acepten la opción de recibir anuncios personalizados; quienes acepten, podrán seguir como hasta ahora, según informó The Wall Street Journal. Esa es la respuesta de la compañía dirigida por Mark Zuckerberg al cerco que se está poniendo desde Bruselas al rastreo no consentido de la actividad de los internautas para servirles publicidad personalizada. Ejecutivos de Meta transmitieron este plan en septiembre a la autoridad de protección de datos de Irlanda, país en el que el gigante tecnológico tiene su sede europea, y a las autoridades de competencia de Bruselas.