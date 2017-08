El Tribunal Oral Federal 4 le puso fecha al juicio oral a Amado Boudou por la causa Ciccone. Los jueces fijaron el comienzo de las audiencias para el 3 de octubre, tres semanas antes de las elecciones. Desde la defensa del ex vicepresidente advirtieron que el tribunal se desesperó por poner una fecha para que las primeras jornadas del caso antecedan a los comicios, lo que decidió a pesar de que no está terminada la instrucción suplementaria, ni ha resuelto un pedido de excepción que hace a las garantías procesales.

Junto a Boudou, serán juzgados el titular de la firma The Old Found, Alejandro Vandenbroele, el empresario José María Nuñez Carmona, el ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, César Guido Forcieri, el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner y el fundador de la compañía, Nicolás Ciccone, imputados por cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La causa fue enviada a juicio oral y público por el juez federal Ariel Lijo, quien aún tiene bajo investigación el origen de los fondos con que la firma The Old Found realizó la compra. Según Lijo, Boudou se valió de su cargo para, con la intermediación de Vandenbroele y Nuñez Carmona, lograr que la AFIP beneficiara a Ciccone con un plan de saneamiento fiscal.

Boudou, que sostiene que no hubo ningún delito en su actuación, había presentado al tribunal una lista de testigos para que declararan en las audiencias orales. Su defensa denunció que no fueron aceptados algunos considerados claves para demostrar que no existió un ilícito, como el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray y la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura. Tampoco, apuntan, fue terminado el peritaje sobre la ruta del dinero, que el ex vicepresidente había reclamado que se sumara a las pruebas antes del inicio del proceso.

El TOF 4 citó a las partes para que este viernes se notifiquen de la fecha de la audiencia, que comenzará a las 9.30, y de otras medidas relacionadas con la producción de la prueba durante el debate oral y público, que se realizará en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro.

Según la lista a la que accedió la agencia de noticias DyN, el tribunal habilitó como testigo a Guillermo Capdevila, que fue director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía a fines de 2010, cuando la AFIP le pidió a Boudou que opinara sobre el pedido de moratoria de la ex Ciccone. También habilitó la declaración de Agustina Seguín, la ex mujer del ex vicepresidente.

El juicio estará a cargo de los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñíguez. Se trata de los mismos magistrados que juzgarán al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por la tragedia de Once, el otro proceso oral abierto contra un ex funcionario kichnerista días antes de las elecciones. A principios de agosto, la Corte Suprema de Justicia rechazó dos recursos de la defensa del ex ministro de Planificación, uno de los cuales cuestionaba la resolución que dispuso su procesamiento y otro que objetaba la validez del auto de elevación a juicio.