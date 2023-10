TEATRO

Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu

Las vacas argentinas son una metáfora de los humanos explotados. Ambos tienen un destino ineludible: el matadero. Tres historias trágicas son atentadas con el humor más desenfrenado. Ubicadas en tiempos y espacios bien distintos, apuntan al mismo problema: explotado como vaca, el ser humano sufre además el fracaso. Puede sentirlo, se vuelve obsoleto. Vuelve esta creación del Grupo Mínimo, con textos y dirección de Juan Francisco Dasso. El vestuario y la escenografía son de Mariano Gato Rodríguez y Julieta Sanchez Aragone, iluminación de Victor Gabriel Olivera. La sistencia de dirección de Max Murmis y la música de Jonathan Gejtman. Con Ximena Banús, Emiliano Formia, Juan Isola, Cristian Jensen, Facundo Livio Mejías y Eugenio Tourn. Desde el jueves 19.

Jueves a las 21, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $4500

Drama feliz de un joven del país más violento del mundo

Guillermo Miranda es un actor de El Salvador que se mudó a España en 2017. Al crecer en uno de los países más violentos del mundo estadísticamente, a menudo fue víctima o testigo de cualquier tipo de violencia. Curiosamente, estas mismas estadísticas dicen que El Salvador también es uno de los países más felices. En la intersección entre esos dos datos nace esta obra. Se trata de una obra documental del escritor croata Ivor Martinic, autor de Mi hijo solo camina un poco más lento, y el actor salvadoreño Guillermo Miranda. Luego del estreno en Madrid y Barcelona, la compañía teatral T25 la está presentando en Buenos Aires. La traducción es de Nikolina Zidek, la música de Maja Posavec, videoproducción de Gabriel Vorbon, y asistencia de dirección de Mauro J. Pérez.

Viernes a las 20.30, en Moscú Teatro, Ramírez de Velasco 535. Entrada: $3500.

MÚSICA

17 de septiembre de 1985

Alfonso Barbieri presenta su nuevo disco solista, que --asegura-- se transformará, en un futuro cercano, en una película. Es, por cierto, el disco más particular de la de por sí particular carrera del ex Rústicos del Viejo Sueño, Los Cocineros y Viajantes. Se trata de 33 composiciones de un minuto y medio cada una, con excepción de dos temas más largos, que evocan un recuerdo infantil del artista, el día en que un objeto volador no identificado ubicado a 22.900 metros de altura (según el radar de Ezeiza) se posó durante 12 horas sobre la ciudad de Buenos Aires. Hay canciones, piezas instrumentales, música experimental, poesía, material de archivo y ruidismo, del que participan un seleccionado de artistas, no a modo de “featuring” --aclara-- sino como actores y actrices de una película o de una obra de teatro, por su rol y compromiso con la obra. León Gieco, Litto Nebbia, Dolores Fonzi, Juli Laso, Sofía Bergallo, Lucas Marti, Nora Lezano, Pablo Grinjot, Pablo Malaurie y Mariano Lenger son algunos de los protagonistas, entre muchísimos instrumentistas de música clásica, barroca, jazz, vanguardia, contemporánea y rock.

Chico Forever

Este fue el seudónimo con el que Félix Vallejos publicó una serie de canciones agrupadas en tres EPs autoeditados entre 2000 y 2008. Perdidas desde entonces en el limbo de los compact grabables, “Pensamiento acariciado”, “Las despedidas” o “Sucia mariposa”, producidos por Manu Loop, y con colaboraciones de Pablo Dacal, Pablo Font, Matias Sosa y Andrés Ruiz, ahora están de regreso. Vallejos acaba de subir a un bandcamp de Chico Forever estos temas delicados u atemporales, dignos de un cantautor de raíces punk con oído para las melodías low-fi.

ONLINE

Nam-soon, una chica superfuerte

Netflix sigue sumando producciones de origen surcoreano. La última novedad de la plataforma es este relato dividido en dieciséis episodios, un spin off de la serie Bong-soon, una chica superfuerte que narra la historia de Kang Nam-soon, una muchacha que ha heredado de su madre y abuela una fuerza física sobrehumana. Los acontecimientos transcurren en la popular (gracias a la famosa cancioncita) zona urbana de Gangnam, barrio de ricos, famosos y grandes corporaciones. Allí se declara un estado de alerta por el desembarco masivo del tráfico de drogas, justo cuando Nam-soon regresa de su país adoptivo, Mongolia. Así dadas las cosas, la joven se vincula con el detective Kang Hee-sik, especializado en el terreno del narcotráfico, y ayudada por las otras mujeres de su familia se verá envuelta en el más alambicado y turbio mundillo criminal. La encargada de protagonizar a la protagonista es Lee Yoo-mi, cuyo rostro resulta inmediatamente reconocible gracias a su participación en El juego del calamar.

Leonardo inspirado

“En el año en que el cineasta, cantante, actor y guionista Leonardo Favio hubiese cumplido 85 años, el realizador audiovisual y escultor Eric Dawidson culminó el proceso de realización de una estatua de bronce a modo de homenaje, que fue colocada en la emblemática esquina de Avenida Corrientes y Vera. El proceso que dio cuerpo a la escultura abordó diferentes técnicas novedosas registradas en Leonardo inspirado”. La sinopsis de este nuevo documental, disponible exclusivamente en la plataforma Contar, es claro y directo. Los responsables tuvieron a su disposición material de archivo inédito, punto de partida para un viaje por distintas épocas en la carrera del director de Gatica, el mono y Soñar, soñar.

CINE

Arturo a los 30

El realizador argentino Martín Shanly vuelve a los cines diez años después de su ópera prima, Juana a los 12, con esta comedia idiosincrática que además lo tiene como protagonista. Shanly es Arturo, un treintañero que comienza a narrar la que describe como la peor noche de su vida. Hay un casamiento al que no quiere ir, el reencuentro con un amor del pasado y los primeros indicios de que la pandemia de covid-19 llegó para quedarse. El tiempo presente del relato, sin embargo, le deja lugar a una serie de flashbacks que retrotraen al espectador a instancias puntuales del pasado de Arturo. Presentada en la última edición del Bafici, la película es, en palabras del director, “una comedia que explora los efectos que el duelo no procesado puede tener en una persona, cómo puede frenar y paralizarla. En mi primer largometraje retraté a un personaje que no se comportaba a la altura de las expectativas que la gente tiene de cierta edad. Esta película trata de lo mismo, aunque en otra etapa de la vida”.

Catálogo para una familia

El destacado montajista Iair Michel Attías debuta como director con este largometraje que trabaja el género del documental en primera personal. Es que el realizador es nieto del escultor Jorge Michel, quien falleció cuando Attías tenía apenas un año. A partir de una serie de fotografías que lo muestra en plena faena creativa, la película intenta ir tras los pasos de la obra del artista, que se consideraba perdida. “A medida que el proceso de producción de la película avanzaba, fue la dimensión inmaterial de la obra de mi abuelo la que comenzó́ a interesarme”, afirma el director del film, que puede verse todos los viernes a las 20 horas en Malba Cine y, a partir del jueves 12, también en el Gaumont.

TV

Fútbol en Filmoteca

El programa más cinéfilo de la televisión argentina, conducido por el dúo integrado por Fernando Martín Peña y Roger Koza, presenta un fin de semana futbolero. Si el fútbol no es el deporte más representado en el cine, existe un puñado de películas que le hacen los honores. Uno de ellos es el largometraje húngaro Match en el infierno, dirigido por Zoltan Fabri en 1961, cuyo punto de partida sería luego reutilizado en la más popular Escape a la victoria (1981), de John Huston. En plena Segunda Guerra Mundial, como parte de la celebración del cumpleaños de Adolf Hitler, un grupo de soldados alemanes decide organizar un partido de fútbol enfrentando a un equipo integrado por prisioneros de guerra. En este último equipo hay un famoso jugador húngaro, encargado lógicamente de dirigir la formación. A partir de ese momento comienza un tenso tira y afloje antes del match, que no hace más que complicarse cuando surge la posibilidad de escapar de la prisión.

Hoy a la medianoche, por la Televisión Pública.

Conspiración nuclear

Europa Europa suma un nuevo drama británico que se acerca al género del “policial de procedimiento” en seis inquietantes episodios. Todo comienza cuando la detective Amy Silva, una joven inteligente pero algo frágil, es enviada al submarino HMS Vigil para investigar la muerte de uno de los tripulantes, envuelta en varias capas de sospecha. El claustrofóbico ámbito del navío se potencia aún más ante la evidente estratificación jerárquica de la tripulación, que impide los pasos necesarios para la investigación. Silva es ayudada en tierra firme por una fiel colega, pero el conflicto de intereses con la policía escocesa y la cercanía del homicida complican la situación.

Martes a las 22, por Europa Europa.