La fiesta en Arroyito se extendió toda la noche. Antes del partido con Huracán por la algarabía generalizada que estaba viva en las tribunas por el triunfo ante Newell's y después del partido por la victoria obtenida ante el disciplinado equipo de Diego Martínez. Los tres puntos se quedaron por una brillante definición de Campaz, quizá en la única jugada de gol. Tres puntos más que consolidan el objetivo del equipo de acceder en 2024 a una copa internacional.

Banderas, fuegos artificiales y bombas de humo le dieron forma a un recibimiento conmovedor al equipo. El hincha expresó su gratitud por el triunfo ante Newell’s y los jugadores se tomaron el tiempo para disfrutar el espectáculo que bajó desde las tribunas. Pero había por delante un partido y la necesidad de volver a ganar para los canayas. El partido no acompañó el fervor que había en el estadio. Huracán jugó preciso con la pelota pero no podía pisar el área rival. Los problemas del canaya, en cambio, estaban en el último pase. No generaba riesgo ni remates al arco, más allá de dos intentos fallidos de Lovera. Central logro siempre llegar a los metros finales del campo de juego con el balón controlado pero de eso nunca sacó provecho.

Sin acciones de gol, un cabezazo de Mazzanti sobre el primer palo fue todo lo que se vio en la primera parte. Hasta que Campaz pisó el área para buscar un genial pase vertical y de primera de O’Connor, acomodó el cuerpo para evitar que lo desacomode la marca y la tocó de punta, por sobre el cuerpo de Chaves, al segundo palo. La brillante definición del colombiano puso a Central en ventaja en un partido donde nadie había hecho mucho como para pretender imponerse.

Mallo fue otro de los puntos altos del equio de Russo

Campaz no pudo salir a jugar el segundo tiempo por un golpe que sufrió al inicio del partido y Russo apostó a Malcorra. Con el diez en cancha el juego ofensivo del canaya estuvo mejor gestionado. Malcorra se involucró en el juego y así Central estuvo más tiempo en campo rival que en el propio. Lo poco que pudo hacer Huracán fue una corrida de Mazzanti que controló Broun y Cóccaro lo intentó con derechazo cruzado y desviado sobre el área grande.

O'Connor pidió el campo por el lesión e ingresó Oviedo. Con tres delanteros en cancha y Malcorra el canaya debía ser más peligroso. Pero los que se destacaron fueron los encargados en la marca, Toledo y Ortiz en el medio, Quintana y Mallo en el fondo. Porque el equipo jugó los últimos 20 minutos en su campo, aunque nunca estuvo incómodo en el juego. Huracán metió muchas pelotas en el área pero no tuvo ideas para llegar a Broun. Y así el hincha canaya se fue del Gigante de la misma forma que ingresó al caer la tarde: entre canto y canto, con banderas al viento, empalagado de alegría.

1 Central

Broun 6

Martínez 6

Mallo 7

Quintana 7

Alan Rodríguez 5

O’Connor 7

Toledo 6

Ortiz 6

Lovera 5

Campaz 7

Cervera 6

DT: Miguel Russo

0 Huracán

Chaves 5

Souto 5

Tobio 5

Carrizo 5

Benítez 5

Soñora 6

Echeverría 5

Alarcón 5

Mazzantti 6

Alfonso 5

Cóccaro 5

DT: Diego Martínez

Goles: PT: 42m Campaz (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Malcorra por Campaz (C), 13m Roa por Alfonso (H), 19m Oviedo por O'Connor (C), 28m Pérez por Alarcón (H), Bianchi por Cervera (C) y Komar por Mertínez (C), 37m Fattori por Benítez (H) y 40m Sandez por Lovera (C).

Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Central

Expulsado: ST: 45m Carrizo (H)