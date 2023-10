Diego Giuliano es ministro de Transporte de la Nación, pero también el hombre de confianza de Sergio Massa en Santa Fe. Ese vínculo con el candidato presidencial de Unión por la Patria lo deja posicionado para liderar la reconstrucción del peronismo en la provincia, luego de la dura derrota en las elecciones de septiembre. Sin embargo, se siente más cómodo como “parte de un equipo” que trabaje en ese sentido. Ocupa el tercer lugar de la lista peronista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe y, a la par de su tarea como funcionario, trabaja en ampliar la base de apoyo para que Massa llegue a la presidencia. En diálogo con Rosario/12, sostiene que en un eventual balotaje “va a primar la racionalidad” de las propuestas. “Massa es lo nuevo en esto, porque encamina al país a la unidad nacional”, aseguró.

- ¿Cómo transita la campaña en Santa Fe?

- Nosotros vemos que se está expandiendo la base social y política de acompañamiento a Sergio Massa. Y creo que esa adhesión tiene que ver con la preocupación que genera el país que nos propone la oposición. Ya sea el país de Patricia Bullrich, que pone el acento en la recesión y en el ajuste como ya hemos visto durante el gobierno de Mauricio Macri. O el gobierno que propone Javier Milei, que tiene ribetes insólitos por el impacto enorme que puede generar. Esto hace que se amplíe fuertemente la base social de Unión por la Patria y la adhesión de Sergio Massa.

- ¿La elección provincial puede ayudar a reconstruir liderazgos en el PJ provincial, después de lo que fue la derrota en la provincia?

- El justicialismo santafesino ha sufrido una derrota que hay que procesar y aceptarla con serenidad. Y por supuesto que promover nuevos liderazgos que permitan un tránsito por lo que la sociedad hoy está planteando. Creo que el peronismo siempre tiene nuevos liderazgos, porque se caracteriza por pasar siempre a lo nuevo. Y lo nuevo es ver cómo nos adaptamos a las circunstancias para generar mayores beneficios sociales. Es el único objetivo.

- Es el hombre más cercano a Massa en la provincia. ¿Se ve liderando esa reconstrucción si logra la presidencia?

- Me veo siendo parte de un equipo. Esa es un poco la impronta no solo de Sergio Massa, si no la que debe resguardarse siempre: ser parte de un equipo que coincida en los objetivos estratégicos que tienen que ver con cómo Santa Fe se posiciona en la Argentina y en el mundo. Santa Fe es una provincia absolutamente productiva, entre las primeras del país, y por eso le conviene un proyecto nacional productivo. Que haya producción, trabajo y construcción; no recesión, deuda y enfriamiento de la economía. Creo que hay que reflexionar sobre eso.

- ¿Cómo evalúa su gestión como ministro de transporte?

- A nivel nacional generamos un plan de obras específicas para el transporte. Promovimos un gran avance en la infraestructura aérea del país, donde volvimos a tener una aerolínea competitiva, con 10 pistas nuevas y muchas obras en marcha. En el marco de la navegación marítima y fluvial, la recuperación de la vía navegable troncal: haber creado un ente nacional donde las provincias, en forma federal, puedan tomar decisiones sobre la hidrovía es inédito. En lo ferroviario, mientras que el gobierno anterior cerró 12 ramales, nosotros abrimos 20 y, en tres años y medio, tenemos el 56% más de carga por tren. Y otro hito importante a destacar es la expansión de la SUBE en la Argentina, que ya funciona en 53 localidades.

- Una de las quejas de los intendentes del interior es la desproporción en la distribución de subsidios en relación al AMBA. ¿Cómo se puede mejorar eso?

- Creo que hay que ir en el rumbo que estamos yendo. En el Consenso Federal del 2018, los gobernadores de aquel momento firmaron con Macri la eliminación del subsidio al trasporte en el interior del país y eso provocó una distorsión enorme. Lo que hemos hecho primero es aumentar el presupuesto. Luego, discutirlo en el Congreso, donde nos habilitaron más recursos: 85 mil millones para repartir al interior, cuando antes teníamos 20 mil. Creo que hay que hacer un gran acuerdo federal de transporte, que es lo que estamos elaborando.

- ¿Motorizó la foto entre Massa y Juan Monteverde?

- Sí, acompañé ese encuentro. Me parecía importante porque Juan Monteverde participó de la interna del peronismo. Y es un aliado validado por las urnas, con un proyecto político que ha tenido un gran desempeño. Coincidimos en muchos proyectos cuando yo era concejal de Rosario, y en los que no coincidimos pudimos tener diálogo. Y este creo que es el secreto de lo que viene en Argentina. La contradicción y la pelea es algo viejo en el país. Lo que dice Patricia Bullrich, de eliminar al kirchnerismo, es antiguo. Y lo de la motosierra ni hablar, es discriminador, busca excluir, no incluir. Por eso, Massa es lo nuevo en esto, porque encamina al país a la unidad nacional.

- En el acuerdo firmado con Monteverde se propone hacer un Metro en Rosario. ¿Es posible?

- Sí, por supuesto. Cuando se habla de Metro no se habla necesariamente de un subte, sino de no de un modo de transporte que tenga que ver con el tranvía o con lo que hoy son los trenes livianos. Y eso es algo posible en Rosario y que yo desde el Ministerio de Transporte voy a encarar. Esto fue una idea de Monteverde que debemos compatibilizar con el Concejo y el Municipio, pero que hay que llevar adelante porque Rosario es una de las ciudades metropolitanas más grandes de la Argentina.

- ¿Que Massa sea ministro de Economía en un contexto de crisis, no le resta votos como candidato?

- Yo creo que al contrario. La sociedad sufrió la incertidumbre que significó la ida de Martín Guzmán. Y Massa, que en ese momento podía seguir en la Cámara de Diputados como presidente, decidió renunciar y hacerse cargo de la economía, el lugar más difícil del país. Y eso es lo que hoy lo valida: el coraje y la determinación. Que haya asumido la economía en momentos difíciles lo enaltece y me parece que es lo que lo va a hacer presidente.

- ¿Cree que Massa puede seducir el voto radical en un eventual balotaje con Milei?

- Yo creo que va a primar la racionalidad. El país que propone la oposición es un país recesivo y de eliminación del otro. Esto no es broma. Nosotros creemos que tenemos que corregir cosas, pero no se puede decir que la justicia social es un curro, que los derechos sociales hay que eliminarlos, o que la compraventa de órganos y la libre portación de armas pueden ser posibles. Eso es una sociedad violenta, agresiva y deshumanizada. Nosotros vamos hacia una sociedad distinta. No se puede fundar una sociedad en el odio. Lo que se propone del otro lado es la ley de la jungla.

- Y si el balotaje es entre los otros dos espacios, ¿qué postura debería tomar el peronismo?

- Eso sería ya una serie distópica de Netflix. Yo creo y estoy para luchar por las sociedades que van hacia adelante, no las que se funden en la agresión.