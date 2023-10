Desde Mar del Plata

Una verdadera fiesta en honor de la democracia. Eso fue lo que se vivió el sábado por la noche en el Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, sede de la 15° edición de los Premios Democracia organizados por el Centro Cultural Caras y Caretas del Grupo Octubre. Para la apertura todos los presentes pudieron ver en pantalla gigante un repaso por algunos de los momentos más icónicos de estos 40 años de democracia argentina a través de un audiovisual. La histórica frase de Néstor Kirchner al reconocerse como "parte de una generación diezmada" y la contundente afirmación de Cristina Fernández de Kirchner cuando declaró "yo soy del pueblo" fueron las escenas más aplaudidas en el auditorio marplatense.

La velada fue conducida con ritmo fresco y dinámico por los periodistas Agustina Kämpfer y Juan Ignacio Velcoff, caras conocidas de IP Noticias. Los premios fueron instituidos en 2009, cuando se cumplieron 25 años de democracia, y son un reconocimiento a los "mejores compatriotas" por "aportar a la paz, el bienestar colectivo, la conciencia de nuestra pertenencia a una nación, el respeto a la diversidad y la integración con los pueblos latinoamericanos". Los anfitriones subrayaron la necesidad de "cuidar" ese bien tan preciado que la sociedad argentina supo conquistar y consolidar en estas cuatro décadas.

Víctor Santa María, coordinador general del GO, agradeció a la ciudad de Mar del Plata por la recepción, a las autoridades del Hotel Provincial por el espacio y a Fernanda Raverta (titular de ANSES y candidata a intendenta) por estar presente en la ceremonia. También mencionó a María Seoane, quien no pudo asistir pero fue reconocida como "la locomotora, el Rodolfo Walsh del GO". Otro de los reconocimientos fue para Hebe de Bonafini, quien "marcó un rumbo en los derechos humanos" y dijo que "cuando uno está desorientado en sus ideas, hay que seguir los pañuelos de Madres y Abuelas que nos llevarán por buen camino". Por otra parte, destacó que los premios reconocen la democracia, la diversidad y los derechos humanos de las minorías y las mayorías que "debemos construir todos los días". "Para nosotros donde hay una necesidad, hay un derecho, y el Estado debe estar presente para que tengamos una sociedad más justa e igualitaria", subrayó.

"Cuarenta años de democracia es un montón y es muy poco. Siempre digo que la democracia es más joven que yo", dijo Fernanda Raverta, y agradeció la posibilidad de reflexionar a partir de estos premios. "En esta campaña electoral escuchamos que impunemente algunos candidatos hablan de eliminar fuerzas políticas o el Estado, como si esa fuera una palabra gratuita en la historia argentina", criticó la funcionaria. También recordó el atentado contra Cristina Fernández el año pasado y señaló la necesidad de una "defensa irrestricta" de los valores democráticos, que van "más allá de poder votar" porque "cuando no elegimos, otros eligen por nosotros". Para Raverta la democracia supone "respetar la vida y las ideas de cada hombre y cada mujer de Argentina", y se definió como una "ferviente defensora" de esos principios. La titular de ANSES cerró su discurso expresando el deseo de que el 10 de diciembre asumala presidencia "un hombre de la democracia, un gobernador de la democracia y esperemos que una intendenta de la democracia".

La directora del Centro Cultural Caras y Caretas, María Seoane, envió un audio en el que enfatizó la importancia de festejar estos "40 años de democracia que supimos conseguir con sus luces y sombras", sobre todo porque este año fue "amenazada por sombras tenebrosas" y "voces que reclaman un retorno al pasado". También expresó su alegría por los 15 años de estos premios que contribuyen al "homenaje y compromiso por más democracia y justicia social". "Que viva la Argentina libre, justa y soberana; que viva el SUTERH y los trabajadores; que viva el Nunca Más y su pacto de libertad", expresó. Los conductores saludaron a la presidenta de Honor del jurado, Estela de Carlotto, y agradecieron la presencia de autoridades, funcionarios y personalidades destacadas de las organizaciones de derechos humanos. También se reconoció la labor del orfebre Marcelo Toledo, creador de las estatuillas que recibieron todos los premiados en una noche que se caracterizó por la defensa férrea de los valores democráticos en tiempos aciagos.

La ceremonia comenzó con el reconocimiento a la Personalidad Destacada de Argentina: el dramaturgo Carlos Somigliana, quien colaboró con el fiscal Julio Strassera en la escritura del histórico alegato que finaliza con las palabras "señores jueces, Nunca Más". La estatuilla fue entregada por el propio Santa María y recibida por su hijo, Carlos "Maco" Somigliana, uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Sobre su padre, dijo: "Tuvo la mala suerte de vivir pocos años de democracia. Desde mi punto de vista, él hizo mucho para que la democracia llegara y se consolidara". Por otra parte, la Personalidad Destacada de América Latina fue para el brasileño Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial de Lula Da Silva hace dos décadas.

En Pensamiento Argentino la entrega estuvo a cargo de Raverta y ganó el economista Ricardo Aronskind, quien se mostró asombrado y reconoció el trabajo de sus compañeres de terna. "Nada más delicado en este momento que hablar de democracia. Creo que hoy está en peligro. Hay dos candidatos que han hecho una competencia de declaraciones antidemocráticas, antiinstitucionales y antirepublicanas. Nos estamos jugando una carta muy brava", advirtió. En la categoría Ambiente fue reconocido el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y el premio lo entregó Juan Marco Candeloro. Los representantes de esta red de abogados ambientalistas subrayaron la importancia del "intercambio de saberes" en el contexto actual para habilitar una "lucha intergeneracional y transdiciplinaria". "Nadie se salva solx", remarcaron.

En Música ganó La Delio Valdez, orquesta cooperativa, independiente y autogestiva que mandó un video para agradecer el reconocimiento: "Es un placer estar con ustedes y compartir estos premios con Susy Shock y Trueno. Estamos súper contentos y gracias por escuchar La Delio". En Derechos Humanos y Sociedad entregó la estatuilla Luis Tagliapietra y se la llevó Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino (ANDHES), colectivo de amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el NOA. "Trabajamos junto a diversos colectivos como los pueblos originarios, el colectivo travesti-trans, mujeres, niñas y juventudes", contaron, y señalaron la importancia del enfoque territorial desde una mirada transdiciplinaria para combatir la discriminación y la desigualdad en el país. Cerraron su discurso señalando la violación de derechos humanos en la provincia de Jujuy e hicieron una reivindicación que sonó varias veces en el auditorio: "Fueron 30.000. Memoria, Verdad y Justicia siempre".

(Imagen: Sandra Cartasso)

Patricia Redondo fue la ganadora en la categoría Educación y Adriana Metz entregó la estatuilla. La educadora recibió el reconocimiento "en nombre de todos los maestros y maestras de nuestro país que defienden y hacen escuela todos los días, que caminan, suben a lanchas y han sostenido en pandemia la escuela pública y la democracia". A lo largo de la ceremonia también hubo algunos saludos de importantes figuras de la historia democrática como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín.

En la categoría Teatro la ganadora fue la actriz Alejandra Flechner, quien formó parte del emblemático grupo Gambas al Ajillo y recientemente se destacó en Argentina, 1985. En Ciencia y Tecnología el reconocimiento fue para Ana María Franchi, doctora en Ciencias Químicas y actual presidenta del CONICET que se destaca por su contribución a la perspectiva de género en el mundo científico. La estatuilla fue entregada por Teresa Pacitti, directora gráfica del GO. "Nosotros pensamos que la ciencia y la tecnología muestran que Argentina es otro país posible y no el que cuentan ellos; nosotros somos tercos y pensamos que esto puede contribuir a un país mejor, al que todxs nos merecemos", destacó la premiada.

En Deporte la estatuilla (entregada por Lorena Riesgo, subsecretaria de Promoción Sociocultural de PBA) fue para Mara Gómez, delantera de Estudiantes y oficialmente la primera futbolista transgénero en llegar a su máxima categoría en el fútbol argentino. "Para mí este premio es un reconocimiento a la lucha del colectivo; pertenezco a un grupo que siempre fue discriminado, excluido y violentado. Poder ocupar hoy estos espacios es haber conquistado un derecho que se nos ha negado. El deporte salvó mi vida", confesó, e inluyó la Ley de Identidad de Género y de Cupo Laboral Trans como parte del legado democrático. En Cine el ganador fue el actor Luis Machín, quien envió un video agradeciendo el reconocimiento y afirmó que "el Centro Cultural Caras y Caretas representa mucho para la cultura de nuestro país". Machín definió a los actores como "comunicadores sociales" y dijo que el premio implica una responsabilidad.

Liliana Herrero cerró el encuentro a pura emociòn (Imagen: Sandra Cartasso).

En la mitad de la ceremonia hubo un homenaje dedicado a las personalidades del arte, la política y la cultura que murieron en el último año, entre ellos Hebe de Bonafini, Vicente Zito Lema, María Onetto, Luis Chitarroni, Federico Delgado, Fernando Molares, Daniel Toro, Claudio Da Passano y el histórico periodista de Página/12 Mario Wainfeld, entre otros.

En Artes Plásticas y Visuales el premio fue para Adriana Lestido, primera fotógrafa argentina en recibir la Beca Guggenheim y una de las que trabajó con dedicación en la defensa de los derechos humanos. Su discurso estuvo alineado a ese trabajo: "Es muy fuerte recibir este premio en este momento de la democracia donde el neofascismo disfrazado de libertad reivindica a los genocidas y amenaza la salud de la democracia. Quiero dedicárselo a los 30 mil desaparecidos, a Madres y Abuelas, al Tercer Malón de la Paz que resiste, a la memoria de Mario Wainfeld y a lxs que luchan toda la vida", declaró tras recibir la estatuilla de manos de Julio Aro. El último rubro fue Literatura y el premiado fue el escritor Martín Kohan, que envió un video lanzando una pregunta que resonó con fuerza en el auditorio: ¿qué democracia queremos? Su hijo Agustín recibió el reconocimiento y también leyó unas palabras escritas por su padre.

Las menciones especiales fueron para Valentina Bassi (teatro), Jóvenes por el Clima (ambiente), Rubén Dri (pensamiento argentino), Horacio Finoli (educación), Ricardo Gené (ciencia), Ana Katz (cine), Natalia Kerbabian (artes visuales), Graciela Montes (literatura), Miguel Santucho (derechos humanos), Julio Aro (derechos humanos) y Lionel Scaloni (deporte). Los presentes hicieron una foto final sobre el escenario antes de que llegara toda la magia de la música a cargo de la gran Liliana Herrero, quien se llevó el Premio a la Trayectoria entregado por Carlos "Gandhi" González de Página/12. La intérprete entrerriana retomó la pregunta de Kohan y afirmó que "estamos en peligro" por los "personajes monstruosos" que aparecieron en la escena política argentina. También exhortó a la militancia, a volver a la Plaza los jueves, reafirmó que "fueron 30 mil desaparecidos" y pidió el indulto para Milagro Sala. El broche final fue una sentida interpretación de "Oración del remanso" acompañada por las voces del auditorio.