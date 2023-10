No vas a pedirte el whisky con hielo que te morís por tomar antes de que él aparezca. Ni vas a contarle que llegaste media hora antes porque tenías miedo de quedar atrapada en un embotellamiento de tránsito y hacerlo esperar. No vas a decirle lo que te costó el taxi desde las afueras al centro. Ni que preferiste gastar lo que cuesta una cena con vino con tal de no transpirar en el tren y arriesgar el maquillaje. Sobre todo, no vas a hablarle de tu hermana ni de las madrugadas en las que aún te acaricias pensando en él y en aquella vez. Sí, vas a decirle que vayan a la cama, que esta vez querés revolcarte en bolas y que, si todo va mejor, despertarte despeinada sobre su esternón sudado. No vas a decirle, claro, que te depilaste hace dos días con cera hirviente para llegar a esta tarde sin irritaciones ni pelusas alrededor de ningún recoveco.

Te lo encontraste por casualidad en el pub al que siempre te invitan y jamás querés ir. Te reconoció apenas te vio. Vos también lo reconociste, si está casi igual, aunque con entradas y algunas canas; las comisuras apuntando hacia los pies. No le preguntaste si sigue casado, ¿para qué, si notaste que no llevaba alianza? Vos tampoco, pero te vas a inventar una relación, por lo menos para darle intriga. No, definitivamente no vas a decirle que no lograste llenar el hueco de su ausencia, que ningún hombre te encandila como sus ojos verdes culo-de-botella, que tus amantes son casados. Quizás la relación que vayas a inventarte sea con una mujer. Sí, vas a darte aires de superada, por ahí lo envalentonás para que sea él quien proponga el polvo. Fue él quien te invitó a la cita de hoy. Decisión tomada: le vas a decir que querés sexo.

Sobre todo, otra vez, no vas a hablar de tu hermana. Ni de la pregunta de la alumnita que te mostró la cruz que arrastrás y que no notó siquiera el terapeuta en tantos años de diván. ¿Las gemelas sabrán que una de ellas no fue deseada?, te preguntó la nena hace un par de días en la escuela y sin ningún motivo. Estabas enseñándoles a hacer germinar un poroto entre el vidrio de un vaso y un papel secante. Obviamente la pregunta fue por casualidad, pero sonó como un estruendo tardío. Treinta años atrasado y detonó en tu mente la explicación de tu vida entera. Siempre sentiste que tu gemela era la preferida en casa. Siete horas más tarde, cuando aún te retorcías en esa duda infantil, lo encontraste en el pub. Una señal, un símbolo de redención. Ojalá.

No vas a pararte cuando llegue. No: vas a soltar esa sonrisa casual que ensayaste frente al espejo. Y, por fin, cuando se siente, vas a pedirte el whisky. Doble. Sin hielo. Pero no vas a revolver en la figura de tu hermana, no vas a decir que ella es de esas personas que disfrutan más de oír un pobrecita que de un gin-tonic a la hora de la siesta. No vas a achacarle que siempre le gustó ser el centro de atención, que vos fuiste la mejor patinadora del club y casi campeona de natación y que jamás fueron a aplaudirte tus padres. Que tu hermana siempre estaba enferma, con fiebre o pasándola mal cuando era tu día. Que se zambullía en un resfriado como un nene hambriento en un plato de fideos, que se adhería a cualquier síntoma de dolencia como una garrapata a un cachorrito indefenso. Que abrazó el dolor como vos su espalda.

No, no vas a mencionarlo, porque si él va a sentarse aquí, frente a vos, y sin alianza, es porque finalmente la dejó. No querés saber nada desde el día del casamiento. Solo querés que él vuelva a entrar en vos como hace quince años, dos meses y dieciséis días en el galpón del club de remo. La vez que te desvirgó. No vas a reprochar, por supuesto, que se haya ido con tu gemela, la que seguramente sí fue deseada porque se llama Ayelén Azul, dos nombres que estaban de moda cuando ambas nacieron; vos apenas te quedaste con el Marieta de la bisabuela.

Llega. Te olvidaste y te parás y lo abrazás y él corresponde con la formalidad de un agente inmobiliario al que prometiste comprar una parcela.

–Perdón, se me hizo tarde porque me dormí y me pasé tres estaciones –dice.

–No te preocupes, recién llego –mentís como para decir algo.

Y aunque él pida un café vos pedís por fin el whisky. No doble, pero sin hielo. Te dice lo linda que estás, le decís todo lo que no ibas a decirle. O casi todo, porque de tu hermana no hablás. Quizás por eso, lo hace él.

–¿Sabés que cuando te vi se me ocurrió que tal vez puedas ayudarme?

–Claro, pedime lo que quieras.

–Es sobre tu hermana. Nos separamos hace tres meses, dice que se enamoró de un tipo del trabajo. Me dejó a los gatos y se fue a vivir con él a un par de cuadras de acá.

–No sabía –decís la verdad. Te alegrás. Al fin es tu momento. Te excitás de antemano y te tocás con disimulo el portaligas, fantaseando con que va a acabar por fin en vos y vas a parir sus hijos rubios con ojos verde oscuro, tal como lo soñaste aquel día entre los remos.

–Me siento muy solo –dice. Te aprieta las manos sobre la mesa.

–Yo te consuelo. Vamos a tu casa –largás.

Y te dice que no, ¿para qué?, que mejor se quedan allí por si ella pasa y los ve y se pone celosa y lo llama y vuelven. Pero no pasa. Solo pasan las horas sin saber qué decirse hasta que él dice que mejor se va por si suena el fijo. Que se toman algo un día de estos, suelta con un pie en la vereda.

Pagás su café, tus whiskies y te vas andando lento.

No vas a volver a verlo. Lo presentís, lo masticás, lo asumís. Ni vas a pagar un taxi de regreso. Vas a pararte en la plataforma de la estación. Maquillada, con tacos altos, depilada. Y, cuando el tren ilumine el andén oscuro como tus días, vas a pensar si saltás o subís. Sola.