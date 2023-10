La voz del viento suena como la de una revelación susurrada en un sueño. Suave y firme a lavez. La casa que inaugura la Calle de la Parroquia en la noche late con un ritmo parecido al de una galaxia. ¿Sueño la respiración de una lengua impropia que se desliza en mi boca paranombrar lo inefable? ¿Sueño o es la montaña quien habla a través del viento o de su perfilaserrado, caminos rojos, caminos negros?

La paciencia de la piedra. La paciencia de la erosión y de la desaparición del agua. El agua como sueño del que se despierta y lo único que quedan son manchas como nubes contra el cielo. La paciencia de las piedras. Son el camino y en el camino se funden en una danza alucinada. Las veo y ya no pienso // “Pensare troppo stanca” / No quiero pensar // Quiero arrebatarle al pensamiento su poderío. Quiero ser vacío en la respiración de las hojas que susurran noche y día. Paciencia de la montaña. Su nombre se replica en el de la nueva amiga. La montaña late en su propia sangre calcárea, arcillosa y ahora en la humana. Se abre y decide si se cierra o nos muestra el camino.

La voz de la montaña no es eco pero es / la saliva de las brujas aisladas, las historias de resistencias, la nostalgia de algún pájaro subido a una antena de tiempo.

Las voces de Montserrat se derraman en la insistencia del viento. ¿Escucho bien? Su lengua es osada. Lame los recovecos de este cuerpo en soledad. ¿Escucho o toco la voz de Montserrat? La montaña se dibuja siempre, aunque no la veamos. ¿Su lengua es la roca foradada donde se pierde el equilibrio y hay que llamar a la vida con otro nombre? ¿Es la voz de Montserrat, la humana, que habla de su propio viaje o es el fantasma sostenido de muches habitantes de la casa?

Can Serrat. Casa aserrada con vida propia. Casa sostenida en la base de la montaña. Semultiplica en la súplica del arte. Decir o no decir cuando algo como el lenguaje no alcanza. Late fuerte, como la montaña. Ellas y el viento traen jirones de libertad o la libertad deseada o la llave para abrir puertas cósmicas.

¿Escucho la lengua de la casa o es la variación de mi deseo cuando quiero escribir y no puedo? ¿Escribo la lengua serrada de la montaña? ¿Es aquí y ahora o estoy suspendidx en un tiempo que se quiebra y es miles y uno?

Lentamente cedo. Dejo que las lenguas hagan de mí otro idioma. La cartografía primera de una transformación: piel de serpiente de madera que muta. Piel vieja que se mezcla con la resaca de los pinos y cipreses. Piel que cede al ritmo de lo salvaje. El nombre del mundo es bosque, dice la tía Ursula, pero el mío deberé reinventarlo. Es un nombre que desconozco. Un nombre quenecesito que me encuentre.

A las compas de residencia en Can Serrat: Montserrat Llampallas, Licia Pizzi y Claudia Valero, a los veintidós días de septiembre de 2023, Residencia artística Can Serrat, El Bruc, Barcelona.