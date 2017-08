Los supremos tratan de ganar tiempo

La Corte Suprema provincial llamó a audiencia de conciliación por la ley de descanso dominical. La convocatoria es para el 13 de setiembre próximo y los ministros ya adelantaron que si no se llega a un acuerdo en el marco de la normativa que ordena el cierre de los grandes supermercados, los domingos, deberá sortearse un camarista para desempatar entre los cortesanos y dictar sentencia definitiva al conflicto que lleva más de un año. Esa medida tiene fecha para el 19 de setiembre.

La controversia llegó al máximo tribunal santafesino a principio de este año y al principio se indicó que antes de la feria judicial de invierno se dictaría una resolución al respecto; sin embargo, la cuestión estuvo demorada debido a la cantidad de expedientes generados por las distintas empresas, en diferentes juzgados del fuero Civil y Comercial.

Sumado a ello, semanas atrás trascendió que los miembros de la Corte había empatado en sus votos y que debería sortearse un juez para que emita un nuevo voto que incline la balanza. Según se pudo saber, quienes votaron a favor de la ley de descanso dominical, sancionada a mediados de 2016, fueron el presidente Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi y Roberto Falistocco; mientras que Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Mario Netri lo hicieron en contra.

Los reclamos a la Corte volvieron al ruedo la semana pasada, cuando el supermercados La Gallega logró abrir el domingo mediante un recurso de amparo concedido por la jueza Silvia Cicutto ante las demoras que tiene la cuestión de fondo y que pone en desigualdad a las empresas: Dar, La Reina y La Gallega pueden abrir los domingos, pero los demás quedaron en stand by y con las persianas bajas.

Quien se sumó al pedido de celeridad, la semana pasada, fue la intendenta Mónica Fein: solicitó a la Corte que "cuanto antes" resuelva la cuestión de fondo. La mandataria se refirió a esas inequidades entre los supermercados y habló de la confusión que ello genera a los vecinos.

La respuesta del presidente de la Corte, Daniel Erbetta, no tardó en llegar. Ese mismo día dijo en medios radiales: "No aceptamos que se atribuya una demora a la Corte. Evidentemente los tiempos de la justicia no son los más adecuados para la gente, pero verdaderamente los tiempos de la Corte son por demás de adecuados".

Tras la espera, en la reunión de acuerdo del lunes, y casi por la noche, los cortesanos decidieron convocar a una instancia de mediación entre las partes intervinientes en los expedientes relacionados con el descanso dominical. Estos son los abogados de los supermercadistas, por un lado; y por el otro la Asociación Empleados de Comercio, la Municipalidad y la provincia, que llevaron el reclamo al máximo tribunal provincial, luego de que en diciembre pasado la Cámara Civil y Comercial declarara que la ley es inconstitucional. La idea de la Corte es "intentar acercar posiciones respecto de la constitucionalidad o no del descanso dominical para empleados de supermercados de grandes superficies".

"Atento las facultades conferidas y el relevante interés institucional involucrado en un grupo numeroso de expedientes cuya temática guarda sustancial analogía, fíjese audiencia de conciliación para el 13 de septiembre, a las 11, en la Secretaría Técnica de la Corte Suprema de Justicia", resolvieron.

Y adelantaron que en caso de no lograr acuerdos, el 19 de setiembre se sorteará un camarista del fuero civil y comercial de la provincia ‑exceptuando a aquellos jueces de segunda instancia que ya hayan intervenido en alguno de los expedientes sobre este tema‑ que deberá integrar la Corte para definir la controversia, "habida cuenta que no hay mayoría de votos suficiente para dictar sentencia definitiva", indicaron.