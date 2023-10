San Lorenzo, con una racha de seis partidos sin victorias, buscará reencontrarse con el triunfo y obtener el boleto a las semifinales de la Copa Argentina cuando se enfrente con San Martín de San Juan, rival de una categoría menor, en la provincia de San Luis.



El ganador del cruce de este martes será el primer semifinalista y jugará contra Defensa y Justicia o Chaco For Ever, que se medirán este miércoles en el estadio 15 de Abril de Santa Fe.



Este partido estaba programado para el miércoles pasado en el Estadio Mundialista Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero se reprogramó a pedido del DT de San Lorenzo, Rubén Insúa, quien desaconsejó disputarlo inmediatamente después del clásico con Huracán, el pasado 30 de septiembre.



San Martín aceptó el cambio porque el pasado fin de semana tuvo fecha libre en la Primera Nacional y ello le permitió llegar al compromiso copero con un descanso de diez días y todo su plantel a disposición.



Quienes no estuvieron conformes fueron los hinchas, que ya habían contratado pasajes y alojamiento para viajar a La Docta.







El rendimiento de San Lorenzo en el primer partido posterior al clásico le dio la razón al entrenador en cuanto a lo aconsejable de la modificación. San Lorenzo perdió por goleada ante Newell's (0-3), de local, en lo que fue acaso el peor partido del ciclo iniciado en junio del año pasado.



La racha de seis encuentros sin ganar igualó la mayor sequía del equipo este año, que se había registrado entre la derrota en casa ante Fortaleza de Brasil por la Copa Sudamericana y el empate con Estudiantes en La Plata 1-1, previo a la goleada frente a Estudiantes de Mérida que significó el pase de ronda en el torneo continental.



En San Lorenzo preocupa la falta de resultados recientes, pero especialmente el rendimiento individual y colectivo. El equipo ya no tiene la solidez defensiva que lo caracterizaba, muestra una llamativa carencia de juego y ofensivamente depende en exceso del paraguayo Adam Bareiro, que mañana estará ausente por su citación para las Eliminatorias Sudamericanas.



El compromiso con San Martín (SJ) es de extrema importancia para San Lorenzo, que apunta a la Copa Argentina como una posibilidad de coronar el título pretendido por el club y sus hinchas, a más de siete años de la última vuelta olímpica (Supercopa Argentina 2016).



La Copa Argentina ha sido históricamente esquiva para los de Boedo, que llegaron dos veces a la final y no pudieron ganarla. En 1970, antes que se discontinuara, la definición con Vélez Sarsfield quedó postergada de forma indefinida y en 2013 cayó goleada por Arsenal (0-3) en Catamarca.



En su historial, el Ciclón registra más de una eliminación con equipos que estaban en el ascenso del fútbol argentino: River Plate (2012), Deportivo Morón (2017), Temperley (2018), Sportivo Estudiantes de San Luis (2019) y Racing de Córdoba (2022).



San Martín de San Juan concretó en la actual edición su mejor performance y está a un paso de lograr su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, algo que buscará asegurar el próximo fin de semana en su visita a Flandria, que se jugará todo por la permanencia en la segunda categoría.



El duelo entre "santos" se producirá desde las 17 (TV: TyC Sports) en el estadio Juan Gilberto Funes, de la ciudad de La Punta, San Luis.

Cabe recordar que en la competencia más federal del fútbol argentino no está habilitado el sistema VAR.