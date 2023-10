Ayer murió Claudio Corvalán, histórico conductor de Sensaciones (Radio 2), tras una larga enfermedad a los 78 años. “La radio tiene eso que uno no puede explicar entre el emisor y el receptor que hace que un grupo de personas que no se conocen se reúnan en el aire a una hora determinada para escuchar un programa”, sostuvo Corvalán, en una entrevista cuando Sensaciones cumplía 38 años. Sus compañeros lo recordaron señalandik "su gran responsabilidad y apego al trabajo". “Empecé como compañero de trabajo hasta convertirme en hermano. Me quedo con el recuerdo”, aseguró Oscar Balotto, productor general de Sensaciones. Tanto Balotto como la locutora Jesica Caballero hicieron referencia a los problemas de salud que acarreaba Claudio como consecuencia de haber sido “muy fumador”.