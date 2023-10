El oficialismo apuesta a avanzar este martes en Diputados con dos proyectos de alto impacto económico y social, como el Programa Compra sin IVA y la Ley de alquileres, en medio de las amenazas de Juntos por el Cambio de no dar quórum para abrir el debate. "Cuesta creer que después de que Juntos por el Cambio trabajó para modificar la ley de alquileres no vengan a sesionar”, sostuvo la presidenta de la Cámara baja, Celilia Moreau, y agregó que “hay sectores que están mezclando la campaña con temas de fondo”. “Cuesta mucho hacer funcionar el Congreso con esta fragmentación porque han hecho del quórum una estrategia política”, insitió la diputada oficialista y advirtió que “si estos espacios avanzan, le va a hacer mucho daño a la Argentina si las decisiones las toma una persona con el Congreso cerrado”. El Frente de Todos trabajaba intensamente ayer por la tarde-noche en intentar garantizar el quórum y que la postura de la alianza macrista no arrastre a otros sectores opositores y poder sesionar. Juntos por el Cambio dio ayer la primera señal de boicotear la sesión cuando, en el plenario de comisiones que dio dictamen al Régimen de Promoción del GNL, reclamó una discusión más extensa y que el proyecto sea retirado del temario.

El FdT convocó a la sesión en busca darle media sanción a la ley del Programa Compra Sin IVA, que el Ministerio de Economía implementó para la adquisición de productos de la canasta familiar para trabajadores, jubilados, monotributistas y beneficiarios de los planes sociales. También incluyó la reforma a la ley de Alquileres, el punto más caliente del temario, donde se dirimirá si se avalan las modificaciones que introdujo el Senado que respalda el FdT y las asociaciones de inquilinos o se ratifica la media sanción del proyecto que JxC impuso junto a otros sectores opositores en la Cámara baja con medidas afines al mercado inmobiliario, en un final abierto y una disputa voto a voto.



También serán parte de la sesión el fomento de Gas Natural Licuado (GNL) para la exportación; el respaldo para la industria del calzado; el Plan de Ciencia y Tecnología 2030; el proyecto “Argentina Inclusiva” sobre discapacidad; la creación de tres universidades nacionales; y la “Ley Olimpia” sobre delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales.

El Programa Compra Sin IVA, es uno de los ejes del debate en la Cámara baja en la sesión convocada para el mediodía. El proyecto que el ministro de Economía y Candidato Presidencial de UNión por la Patria, Sergio Massa, envió al Parlamento propone extender por ley el programa que implementó hasta fin de año. El texto de la iniciativa propone su vigencia a partir del 1 de enero de 2024 y establece "el reintegro mensual previsto en el presente Programa no podrá superar el 21 por ciento del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes". La medida alcanzará a jubilados y pensionados que perciban un monto mensual que no exceda los seis haberes mínimos garantizados; los beneficiarios de asignaciones universales por hijo y embarazo. A los trabajadores registrados de la actividad privada y pública cuyo ingreso mensual no supere el equivalente a seis Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM); el Personal de Casas Particulares y aportantes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. También están comprendidos los beneficiarios de los programas de Inclusión Socio-Productiva y Potenciar Trabajo.

La reforma a la Ley de Alquileres, en tanto, será el último punto del debate en una sesión que promete ser extensa. El FdT buscará sostener la postura de los senadores, que mantiene los tres años de vigencia para los contratos para viviendas, que se realizarán únicamente en pesos con un ajuste semestral que se aplicará con el menor de los índices entre el aumento salarial y la inflación, que tampoco podrá exceder del 90 por ciento de aumento salarial del último año. En tanto, JpC, insistirá en la media sanción que logró imponer en la Cámara baja junto a otros sectores de la oposición. Allí se proponía una duración del contrato por dos años y ajuste con “intervalos no inferiores a los cuatro meses”, cuya actualización se realizaría a través del índice de precios al consumidor (IPC), de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS) o una combinación de los mismos que se pactaría de acuerdo ente las partes.

Una pulseada que vuelve al recinto de la Cámara baja en medio de paridad entre las fuerzas que respaldan una y otra iniciativa, con final abierto y una disputa voto a voto.

Una batería de proyectos

En el medio, habrá otros ocho proyectos en discusión. Entre ellos, el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) para desarrollar la cadena de valor de la industria, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. También la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. El Plan de Ciencia y Tecnología 2030, que propone incrementar la inversión total en investigación y desarrollo, que pasará del 0,52 por ciento del PBI en el año 2020 al 0,85 en 2025 y al 1,70 en 2030.

Así como la creación de otras tres universidades nacionales, que formaban parte ocho proyectos –cinco de ellos ya se convirtieron en ley-- para ampliar la oferta universitaria en todo el país: la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires impulsada por Evolución Radical; la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede en el distrito bonaerense de Cañuelas, y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, en Paraná, Entre Ríos, ambas propuestas desde el FdT.