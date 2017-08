Macri anticipa el ajuste

“Si alguno no se preocupa porque vaya bajando el déficit fiscal, esto no va andar”, sostuvo ayer el presidente Mauricio Macri al encabezar en Casa de Gobierno la firma del acuerdo sectorial para la promoción de la biotecnología. El mandatario insistió en que la principal preocupación es el rojo presupuestario, pese a que los ajustes realizados hasta el momento en esa dirección implicaron la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo del salario. Sin embargo, Macri ratificó que el camino elegido “es el correcto”, pero aclaró que todavía “hace falta mucho trabajo para derrotar definitivamente a la pobreza”. En el mismo encuentro, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, realizó un repaso de la gestión, que tituló “de crecimiento económico”, donde aseguró que el país lleva “cuatro trimestres seguidos de alza”, pese a que aún no alcanzó los niveles de 2015.