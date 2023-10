Jerry Seinfeld insinuó que podría producirse por fin un reencuentro con su clásica comedia Seinfeld. La serie, que se emitió durante nueve años y 180 episodios entre 1993 y 1998, fue protagonizada por el cómico en una versión ficticia de sí mismo. La comedia, descripta como "un show sobre nada", fue creada por Seinfeld y Larry David y está considerada una de las mejores comedias de todos los tiempos.

Durante una presentación el pasado fin de semana en el teatro Wang de Boston, Seinfeld confesó que "algo va a pasar" en relación con su exitosa serie.



"Bueno, tengo un pequeño secreto para ustedes sobre el final", dijo el actor de 69 años al público. "Pero no puedo contarlo porque es un secreto. Esto es lo que les voy a contar, pero no se lo pueden a nadie. Va a ocurrir algo que tiene que ver con ese final. Todavía no ha ocurrido. Y justo lo que vos estás pensando, Larry y yo también lo hemos estado pensando. Así que ya verás, ya veremos".



"The Finale", el episodio final de Seinfeld, recibió tibias reseñas de los críticos, que se preguntaron por qué el programa había abandonado su fórmula ganadora en sus momentos finales. Robert Bianco, de USA Today, escribió entonces que "quizá la NBC debería haber dejado en paz la introducción de 45 minutos".



Ken Tucker, de Entertainment Weekly, dijo que "el canto del cisne de la serie fue desafinado e inflado", y añadió: "En última instancia, el beso de despedida de Seinfeld y David fue un sincero: '¡Hasta la vista, idiotas!".



David ha insistido durante mucho tiempo en que no se arrepiente del final, aunque muchos fans consideraron el episodio de 2009 de Curb Your Enthusiasm titulado "Seinfeld", que se centraba en una reunión ficticia de Seinfeld, como una segunda oportunidad.

El propio Seinfeld, sin embargo, ha expresado su frustración por aquel episodio de cierre. Durante un panel en 2017, dijo: "A veces pienso que realmente ni siquiera deberíamos haberlo hecho... Había mucha presión sobre nosotros en ese momento para hacer un gran último programa, pero lo grande siempre es malo en la comedia".