Ex militar condenado

La Justicia de Catamarca condenó al ex militar Luis Ariza a cuatro años de prisión por lesiones graves” y “amenazas” por golpear a su ex pareja; además, Ariza deberá pagarle un resarcimiento económico de 250 mil pesos. La sentencia dictada por los jueces coincide con lo que había pedido en el alegato el fiscal Gustavo Bergesio, pero es una pena menor en comparación con la que había solicitado la querella, que había requerido una sentencia en 12 años “por como sucedieron todos los hechos comprobados por la investigación policial y judicial”. La defensa había solicitado la absolución, por considerar que los delitos no habían sido acreditados. De la indemnización, 180 mil pesos fueron considerados por daño moral, 50 mil por daño psicológico y los 20 mil restantes, por gastos farmacéuticos y médicos. El condenado Ariza fue trasladado de inmediato al Servicio Penitenciario de Miraflores.