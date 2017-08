Dinosaurios chilenos

El candidato presidencial de la coalición opositora Chile Vamos, Sebastián Piñera, dijo que si vuelve a la Casa de la Moneda impulsará modificaciones a la ley de aborto no punible aprobada recientemente por el Congreso y que recibió el aval del Tribunal Constitucional (TC), cuyos argumentos se dieron a conocer en las últimas horas. “Efectivamente vamos a introducir cambios a la ley, hacer un esfuerzo muy grande para que el Estado, la sociedad civil, acompañe, apoye y ayude, a todas las madres que están experimentando embarazos vulnerables, para lograr en la medida de lo posible que éstos terminen dando una nueva vida”, expresó, antediluviano, Piñera. El ex presidente aseguró que “el Estado siempre será pro vida” al ser consultado sobre las eventuales modificaciones que podría impulsar a la ley que permite la interrupción del embarazo en los casos de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación, que aún debe promulgarse. El fallo completo TC, divulgado la noche del lunes, determinó que la Carta Magna no le otorga al embrión la categoría de persona. Según esa sentencia, la decisión fue adoptada “desde la perspectiva de la Constitución y no a partir de la religión, la moral o la política”.