Después de casi un año de inactividad por una lesión y una operación de cadera, Rafael Nadal ya tiene asegurada fecha y lugar para su regreso al circuito de la ATP: el español exnúmero uno del mundo volverá a jugar a principios de enero en el Abierto de Australia, de acuerdo a lo que informó el director del certamen, Craig Tiley.

"Podemos revelar en exclusiva que Rafa volverá. Ha estado fuera (de las pistas) la mayor parte del año y, al hablar con él los últimos días, confirmó que regresará (al Abierto de Australia), lo cual nos entusiasma mucho. Es increíble", declaró Tiley en el programa "Today" del Canal 9 de la televisión australiana.



Nadal jugó su último partido oficial el pasado 18 de enero, cuando cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia por 6-4, 6-4 y 7-5 ante el estadounidense Mackenzie McDonald. A partir de los dolores que sufrió durante el encuentro, el campeón de 22 títulos de Grand Slam se sometió a estudios que determinaron que padecía una lesión de grado 2 del psoas ilíaco de su pierna izquierda. El tratamiento que llevó adelante no dio los resultados esperados, por lo que en junio decidió someterse a una operación de cadera para minimizar los dolores.

Tras la intervención y a partir de una recuperación que le iba a demandar cinco meses, Nadal confirmó que concluía su temporada y apuntaba al regreso para 2024. La semana pasada comenzó a vislumbrarse la posibilidad de volver en Melbourne, ya que en su cuenta de Instagram publicó un video en el que se mostraba entrenando en una pista dura en su academia en Manacor. Si bien los movimientos se notaban muy cuidados, a Nadal se lo vio devolviendo pelotas de derecha y de revés desde el fondo de la pista como parte de un entrenamiento pensando en su vuelta a la competición.

Pero además de avisar del regreso de Nadal, el director certamen australiano aseguró que el español "se presentará para ganar", tal como lo hizo en 2009 y 2022. "No vendría al torneo a menos que piense que puede ganarlo. Él no se presentará simplemente para jugar, sino que se presentará para ganar", remarcó Tiley sobre el ex número uno del mundo. El australiano apuntó que además del español se espera el retorno de otras grandes figuras del tenis mundial, como la japonesa Naomi Osaka y el australiano Nick Kyrgios.

El próximo Abierto de Australia comenzará un domingo, el 14 de enero, y se prolongará durante quince días, uno más que en ediciones anteriores, para evitar a los jugadores la carga de partidos y los horarios excesivos. Un cambio que el propio torneo considera "histórico".