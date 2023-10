A Carolina y Anita

Canopus al timón en la nave de Argos/ presentifica el melancólico infinito/ que rige nuestras sagas…/ Insurgentes con tanto atrevimiento/ y el férreo desparpajo de no querer morir…

La estación florida invitaba a reposar bajo los sauces que se alineaban en el borde de la barranca como si custodiaran el eterno proceso de las realidades orgánicas pero también los reflejos de la luna incipiente sobre las aguas del río y las sombras generadas por el fuego cuando la noche predomina. Don César, dormitaba después de la cena, bajos los ceibos y el escriba aprovechó ese momento para conversar con Don Torrenti que parecía meditar, contemplando desde la orilla la rumorosa extensión de la corriente. Al advertir al escriba dijo: trato de leer en los reflejos de la luna sobre el agua, los imaginarios fantasmas de la noche. Es difícil transmitirlos… El escriba preguntó si las vivencias deben expresarse de un modo y es obligación de quien escribe hallar ese modo.

Me parece que más allá de la voluntad, cada uno se expresa como puede, respondió Don Torrenti, lo importante es lo que se dice. Solo eso podemos juzgar, porque nadie sabe lo que otro piensa. Incluso lo que se dice suele ser una trivialidad, pese a que somos los únicos que podemos transmitir lo que las cosas nos dicen. Yo trato de pensar y descifrar en cada cosa el misterio originario que la anima tanto sea por el ciclo elipsoidal de los astros como la transformación de la larva nonata o el despliegue diurno de la anémona, arriesgando no cerrarse por el influjo de la luz.

¿Para usted, Don Torrenti, preguntó el escriba, pensar y decir son actividades diferentes? Sí, contestó Don Torrenti. En mi juventud, en Yugoeslavia cometí el error de unirme a un grupo político, la Ustacha, los rebeldes o insurrectos. Llevado por la emoción, me expresaba con énfasis acerca de lo que no podía llevar a cabo, denunciar o matar. Tal vez eso ocurre, agregó el escriba, porque hay un goce originario en hablar. Solemos emitir juicios que nunca podríamos ejecutar, incluso si estamos convencido de una verdad. Sí, consintió Don Torrenti. Rápidamente me di cuenta de mi error, pero ya era tarde, debí exiliarme y después de un complicado periplo, arribé a esta tierra, que resultó sumamente adecuada para mí.

Por unos instantes quedaron en silencio. Una canoa en medio del río, levemente oscilante por la inquietud de la corriente ofrecía el espectáculo de un pescador sigilosamente encorvado sobre la espera de extraer lo necesario para su sustento, de la precaria riqueza subyacente.

Rompiendo el momentáneo silencio, Don Torrenti dijo: La verdad es una especie de error sin la cual no podríamos vivir… y después de una pausa, mirando hacia el cielo, tan repleto de estrellas, agregó: Verdad no designa lo contrapuesto al error sino, en los casos fundamentales, solo la posición que mantienen entre sí, diferentes errores. Los griegos creían que Phosphoros era el Lucero del alba y Heosphoros, el Lucero de la tarde y hubo que esperar siglos para saber que es el planeta Venus que vemos a un costado de la Luna. Casi veinte siglos transcurrieron con esa convicción errónea que no alteró para nada la existencia, pero sí poner en duda mucho de nuestros conocimientos, incluso nuestro concepto de identidad, que es tan lábil

Es verdad, confirmó el escriba, nuestro lenguaje es sucesivo y la realidad es simultánea, claramente distamos mucho de expresarnos adecuadamente acerca de la identidad, lo temporal, la infinitud que nos promueve la idea de que el Universo es incomprensible y la angustia de nuestro final inevitable. ¡Menos mal! expresó bruscamente Don Torrenti. Para mí sería terrible vivir eternamente, lo bueno del pasado es que no tenemos que volver a vivirlo, ya bastante dolor causa recordarlo.

El escriba miró, insinuando una sonrisa, el rostro surcado de arrugas de ese hombre extraño, en apariencia primitivo, que parecía sugerir una escritura susceptible de descifrar, insondable y lejana. Y por momentos se lamentaba de que todo ese saber de Don Torrenti quedase circunscripto a ese ínfimo apartado de la ciudad, como un tesoro custodiado por la precariedad del ambiente, pero por otro, brillaba sobre el privilegio de participar de ese momento, al modo de los antiguos rapsodas o los escribas construyendo con retazos de lo real el prodigio de un mito o de un relato y sintió, no pudo dejar de sentir, que ni siquiera le era necesario observar la multiplicidad para abismarse en el misterio. El hecho de que estuviesen los dos charlando bajo el tejado de estrellas y al lado del río ya era algo misterioso y en cierto punto inconcebible.

Inconcebible como el espectáculo de la luna que comenzaba a ocultarse bajo el avance de las nubes muy bajas que producían la cerrazón de la tiniebla, borrando la precisión de los objetos y los límites de las orillas. La noche comenzó a semejar un inmenso libro que se cerraba cuando Don Torrenti dijo: Volvamos al rancho. Hay que dormir porque mañana será ardua la tarea.

El escriba miró hacia el otro lado de la orilla, pero solo vio la canoa que interrumpía morosamente no sólo la densidad de la tiniebla sino una dimensión de tiempo uniforme para diseminarse en dimensiones desconocidas. Sólo es mi estado de ánimo, pensó el escriba y la imperfección de mi propia perspectiva, pero más tarde, cuando Don César y Don Torrenti dormían, despertó agitado de uno de sus sueños habituales por un náufrago famoso que se empeña en llegar a una orilla. No vaciló en levantarse febrilmente sudoroso y salir al patio.

El sol de noche irradiaba su luz sobre el tablón que utilizaban para la cena. Una brisa leve que provenía del río pareció lavarle el rostro que elevó hacia lo alto como para que distinguiese la constelación de orión y Canopus en la nave de Argos. Pese a la luz exigua sintió el impulso de transcribir algo que ahora le pertenecía: Tiempo Mítico. No vi constelaciones en las estrellas titilantes, sino escrituras de navegantes antiguos, que escandían, en la inminencia oscura que la borrasca presagiaba, el sendero ondulante para arribar a un puerto. Ya habían contemplado con tácito estupor el sol de medianoche y la aurora boreal, dejando atrás la tempestad de espadas, el martillo de Thor en la tormenta o a Poseidón furioso desguazando las intrépidas maderas. Pero más que padecer lo que resta en la constelación de las palabras, un hombre, a un mástil de su nave amarrado, asedió la hostilidad de lo no dicho…en el rumor prodigioso del mar.

Por él me sublevé al conjuro de un mítico tiempo escriturario, maravillado del circuito planetario diseñando en las mentes su exacta geometría. Mientras la noche cae efímera en el tiempo resurge en el proceso escritural mi desvarío que amarra a mi memoria, en su proceso de subversión inconcebible, la gravitante gravedad de lo continuo que enfrenta lo infinito. Entonces sueño con la proa de un navío desgarrando el velo mortal de las tinieblas donde lo imaginario y lo real serán indiscernibles.