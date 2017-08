El juicio a los jueces

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el fallo del Tribunal Oral Federal de Mendoza que, a fines de julio de este año, condenó a cuatro ex jueces federales a prisión perpetua por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura. “Esta decisión representa un histórico paso hacia adelante en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos”, dijo en un comunicado la CIDH. El texto destaca que los ex jueces federales Luis Miret y Rolando Carrizo, el ex defensor oficial Guillermo Max Petra Recabarren y el ex fiscal federal Otilio Romano fueron sentenciados como “partícipes necesarios de los crímenes del terrorismo del Estado al omitir su deber de imponer la justicia a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos mientras servían en el Poder Judicial durante la dictadura”.