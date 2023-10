La oferta educativa en el ámbito superior en el conurbano bonaerense impacta plenamente “en la calidad de vida de la gente”. De esa manera lo consideró la Dra. Graciela Tonon, docente y directora del Instituto de Estudios Sociales-UniCom en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

En diálogo con el Suplemento Universidad, explicó que el sistema educativo universitario que ofrece Argentina es “único en el mundo”, mientras destacó el valor “humano” en la relación estudiante- docente y comunidad educativa. “Los alumnos se sienten sujeto y protagonistas”, subrayó.

En esa línea, tras encabezar diversas investigaciones en el plano nacional e internacional, Tonon reafirmó que “se muestra claramente el bienestar y la mejora en la vida de las personas ante la posibilidad de estudiar en las universidades del conurbano”.

“Vienen a estudiar a la universidad personas que en su momento quisieron hacerlo y no pudieron. Una vez que han concluido su vida laboral, deciden realizar sus sueños pendientes y, lo más importante, lo hacen con un total compromiso”, contó la Licenciada en servicio social y Dra. en Ciencia Política, que ejerce su profesión hace 33 años en la primera universidad del conurbano.

Consultada en torno a las condiciones que invitan a los y las alumnas a continuar sus estudios universitarios, expresó: “Hay muchas personas que obtuvieron un primer título y siguen estudiando otra carrera, cuando se les pregunta por qué lo hacen lo que contestan es que, además de estar interesados en otros temas, se sienten realmente bien en la Universidad y les hace muy bien a su vida”.

Gentileza: Área de Medios Sociales / UNLZ

Tonon confiesa no ser oriunda del conurbano, pero sí conocedora del territorio tras desarrollar su carrera profesional en la región. En UNLZ fundó el programa de investigación en calidad de vida (2004) y, posteriormente, el Instituto de Estudios Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, “Unicom”.

“La Universidad de Lomas de Zamora es la primera del Conurbano, por lo que es un destacado en la historia del sistema universitario argentino. Pero, en lo personal, yo que no nací en el conurbano, pero que decidí trabajar en él desde que me recibí como Trabajadora Social, Lomas es un lugar fundamental de lo que denominamos en términos teóricos apoyo social. En realidad, es un lugar donde las personas se sienten bien, tienen un sentimiento de pertenencia”, describió.

Para concluir, insistió en que el acceso a la educación universitaria en el país “está naturalizado”, por lo que llamó a defender el derecho y un espacio “generador de posibilidades” ya que explicó que su impacto es “indiscutible”.

En primera persona

La provincia de Buenos Aires tiene 22 universidades nacionales, de las cuales 15 están ubicadas en el Gran Buenos Aires. Además, ocho de ellas fueron creadas después del 2009: La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB); Universidad Nacional Arturo Jauretche en Florencio Varela (UNAJ); Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV); la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR); la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ); la Universidad Nacional de Moreno (UNM), también la Universidad Nacional del Oeste (UNO) y la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO), ubicada en el partido de San Isidro.

A fines de septiembre, el Senado convirtió en Ley el proyecto para la creación de cinco nuevas Universidades Nacionales: Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires; del Delta, de Pilar y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires; y de Río Tercero, en Córdoba.

Por otra parte, en 2022, el Observatorio de Argentino por la Educación realizó un relevamiento en barrios populares del Conurbano y la conclusión fue que 9 de cada 10 familias que viven en dicho contexto considera que las posibilidades para sus hijos aumentan si terminan la escuela.

Las consideraciones pueden trasladarse al plano universitario, escenario en el que la cercanía y el acceso público y gratuito, también inclinan la balanza hacia mayores posibilidades para la ciudadanía.

Joan Ramírez es estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional de Avellaneda, originario de Bogotá, Colombia. Hace 9 años que llegó al país para cumplir el sueño de ser profesional y elegir una carrera acorde a sus pretensiones.

“La Universidad, más allá de ser una institución, es un edificio que guarda los sueños de la gente y es una herramienta para que uno pueda llegar a cumplirlos”, subrayó Joan, en contacto con este medio.

Al mismo tiempo, recordó sus primeros pasos en el mercado laboral: “Trabajé como delivery, fui ensaladero y no podía conseguir de lo mío”, no obstante, en el presente reconoce que las cosas cambiaron: “Hace cinco años empecé a trabajar en sistemas. Venía con una experiencia anterior porque en Colombia trabajé en soporte técnico, cuando llegué al país empecé a trabajar a los tres años. Poner en el curriculum que llevaba estudiando en segundo o tercer año de Ingeniería era un plus”.

Joan se animó a sintetizar lo que la Universidad pública impactó en su vida cotidiana y la de su familia: “La Universidad en Argentina es ese amigo que no tienes en tu país porque el amigo de Colombia te pide un montón de requisitos para ser tu amigo y aquí es alguien que te acepta a ti como eres y con lo que tienes, a pesar de que sea poco o mucho, ese amigo te va a ayudar, siempre que tengas la disposición y las ganas de seguir”.

Otro caso que da cuenta del fenómeno de las universidades en el conurbano y sus modificaciones en la calidad de vida de la gente es el de Roberto que, a sus 47 años, estudia la Licenciatura en Planificación y Logística en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

“Es una carrera que únicamente se daba en la escuela militar. Una de las primeras universidades públicas en el Conurbano en tenerla fue la UNLa y luego se amplió. Era un problema inicialmente porque sólo podías acceder desde el ámbito militar o una carrera completamente privada”, contó en charla con el Suplemento Universidad.

Gentileza: Área de Medios Sociales / UNLZ

Es consciente que “la cercanía” fue clave para trabajar y estudiar al mismo tiempo, al igual que la apertura horaria. “Sin esta apertura de la carrera en la UNLa hubiese sido imposible estudiar en el ámbito privado. A precio de ahora son unos 30 ó 40 mil por mes. Se me hace imposible, en paralelo con las complicaciones horarias, ya que sigo con mi trabajo”, agregó.

La huella del ascenso social es la que se repite en cada historia. Quienes caminan las universidades del Conurbano confiesan que es gratamente cotidiano la estadía de estudiantes que surgen de contextos humildes o primeras generaciones universitarias que dan un giro en su calidad de vida y la de sus familias.

“Trabajo desde los 12 años y empecé en una gomería. A esta altura seguir estudiando, en este momento tener gente a cargo y estar en otra posición es un logro increíble. Para mí la Universidad pública me cambió la vida y también a un montón de pibes, te da otras oportunidades, ya que a partir de los 40 el mercado laboral se reduce, con un estudio las puertas se abren”, argumentó.

A modo de sentencia, reflexionó: “La UNLa a mí me cambió la vida. Creía que mi etapa de estudio había terminado, que siempre iba a ser lo mismo y no iba a poder avanzar. Uno no deja de aprender también que hay otras realidades. Personas grandes que vienen con sus hijos a estudiar, les deberían dar dos títulos por todo lo que dejan. La Universidad pública te sorprende todos los días para bien”.