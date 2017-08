Gracias a los extranjeros

La información circuló con velocidad ayer por la tarde. El macrismo le había arrebatado la elección local de Tigre a 1País, el frente encabezado por el ex intendente de ese distrito, Sergio Massa. Incluso, el diputado Eduardo Amadeo celebró en su cuenta de Twitter: “Felicitaciones a toda la militancia de Cambiemos, que hablaron con miles de vecinos, cara a cara, siempre cerca”, escribió. Pero la alegría duró poco, ya que pronto se aclaró que los resultados que daban ganador al oficialismo no incluían un acta con la mesa de extranjeros, donde el massismo sumó 1200 votos que le dejaron una módica victoria por sólo 211 sufragios. La respuesta del intendente Julio Zamora fue contundente: “Cambiemos se autoproclama ser el partido con mas votos a nivel local en Tigre, superando a nuestro espacio político 1País. Dicha información obedece a la lógica implementada por el oficialismo para ocultar datos como ocurrió la noche de las PASO, en que con un tempranero festejo, simularon haber ganado las elecciones. El caso de Tigre es mas grave aún, porque además pretendieron tapar con una alfombra los miles de votos de comunidades de nuestros vecinos alemanes, italianos, españoles, latinoamericanos, etc; en un claro gesto de discriminación”, acusó el jefe comunal.