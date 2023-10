TEATRO

Terco

Spinoza dice que el cuerpo persevera por vivir. Por consiguiente, esta obra investiga la obstinación de un cuerpo que busca las estrategias para abrirse paso y seguir mientras entiende que el tiempo es su sentencia final. En efecto, desde los griegos hasta nuestros días, Cronos nos sigue matando. De manera que Terco es una de las tantas formas de hablar del tiempo. Pero también, del modo en que un cuerpo se transforma y encuentra su punto de apoyo. Es ahí donde el vínculo con otros cuerpos, con su propia interioridad, se transforma en estrategia de supervivencia. Con dramaturgia y dirección de Marcelo Savignone, la obra cuenta con música de Pedro Aznar y un elenco conformado por Florencia Otero, Sofía González Gil, Belén Santos, Valentín Mederos, Guido Napolitano y Milagros Coll.

Martes a las 20,30 en Teatro Belisario, Corrientes 1624. Entradas: $2800.

Vendo humo

El contexto económico no sería materia para una obra teatral. Pero su injerencia en el mundo del arte es tan innegable, que un coreógrafo necesita preguntarse sobre las condiciones en las que realiza su obra artística. Y allí es donde también emergen todas las situaciones que lo trajeron hasta acá. Entre nubes bajas, memorias familiares y eclécticas maneras de representar, el coreógrafo Juan Onofri Barbato revela sus trucos de supervivencia. El humo construye un relato con una ética propia en la búsqueda de alguna certeza. El arte, paradójicamente, no es gaseoso sino materia concreta de indagación. Inflación, paternidad y trabajo se disputan el sentido de la escena en esta nueva obra que Onofri Barbato escribe y dirige junto a Elisa Carricajo.

Sábados a las 21,30 en Planta Inclán, Inclán 2661. Entradas: $4000.

MÚSICA

Aqua di Emma

Dos años después de Pitada (2021), llega el nuevo disco de Emmanuel Horvilleur, el séptimo de su carrera solista, con diez temas producidos junto a Cítrico (Marco Otranto). Su lanzamiento vino acompañado por la aparición del single “Abrazarnos”, compuesto, producido e interpretado junto a Lucas Martí. Previamente se habían conocido los simples “Yo soy la disco”, que es el tema que abre el disco, y “Te daría”, en cuyo video aparece Emmanuel junto a su hijo Andre. “Este disco es una celebración compartida con lo que me rodea, los músicos amigos o los amigos músicos, mis afectos más íntimos, mi mujer y mis hijos”, ha dicho el cantante, que suma como invitados en su nuevo álbum a Miranda en el irónico y melancólico “G.I. Joe”, Carlota Urdiales en la balada “Prendan ese mic”, y la chilena Francisca Valenzuela en la sensual y rítmica “Boca”.

Benarés

El guitarrista Carlos Casazza vuelve a ponerse al frente de un quinteto para presentar un nuevo álbum de jazz con composiciones propias. Lo acompañan Ernesto Jodos en piano, Inti Sabev en clarinete, Mauricio Dawid en contrabajo y Carto Brandán en batería. “Esta es mi segunda versión de quinteto, esta vez con piano, clarinete y guitarra eléctrica”, aclara el propio Casazza. “Creo que es un disco que tiene un aspecto homogéneo en cuanto al vocabulario armónico y melódico, tiene cierta unidad”, ha dicho el guitarrista, para luego aclarar que sin embargo cada uno de los nueve temas es una escena bien diferenciada, al punto de que algunos de ellos nacieron como plataformas para composiciones realizadas para cine y teatro. “Como siempre, intento crear un marco para que composición e improvisación funcionen con equilibrio y energía”, agrega.

ONLINE

Nada

Como tantos otros realizadores argentinos enamorados de las posibilidades que ofrece el streaming, la dupla integrada por Mariano Cohn y Gastón Duprat ofrece una nueva producción seriada, cuyos cinco capítulos ya están disponibles en Star+. Luis Brandoni interpreta a Manuel Tamayo Prats, un veterano y temido crítico gastronómico que ha visto épocas mejores y ahora debe vender su mermado acervo de pinturas para sobrevivir. La muerte de la mujer “que ayuda en la casa”, compañera de décadas que conocía a la perfección sus gustos y caprichos, envuelve al protagonista en una suerte de caos cotidiano, no ayudado por la urgencia de escribir un nuevo libro y honrar los adelantos de la editorial. El plus de la serie lo aporta el neoyorquino Robert De Niro, que hace las veces de narrador y, en el último episodio, se da una vuelta por Buenos Aires para acompañar a su amigo. Las explicaciones de frases como “la verdad de la milanesa” o la diferencia entre “boludo” y “pelotudo” tienen futuro de meme.

Gen V

Era de esperarse que la serie The Boys impulsara la aparición de un spin off más temprano que tarde. La espera ya no es tal y la plataforma Prime Video está estrenando semanalmente los ocho capítulos desarrollados por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke, los mismos de la saga original. Los seguidores de los cómics saben de sobra que este “desvío” narrativo adapta en gran medida la historieta titulada We Gotta Go Now, manteniendo los niveles de salvajismo originales de una trama que alguien bautizó como Los juegos del hambre en la universidad. Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnie, encarna a un personaje recurrente, el estudiante Golden Boy, y Jaz Sinclair es la sangrienta Marie Moreau.





CINE



Milagro

El cine rumano es uno de los más respetados en el circuito de festivales, y varios largometrajes de esa nacionalidad fueron estrenados comercialmente en nuestro país. El último ejemplo es este drama con toques policiales dirigido por Bogdan George Apetri y que fue presentado en la sección Horizontes del Festival de Venecia. La primera parte del film sigue a una joven que da sus primeros pasos para convertirse en monja, su salida no autorizada del convento ante un asunto urgente y la inesperada y horrible situación que debe enfrentar a su regreso. La segunda acompaña a un detective de la policía rumana a cargo de dilucidar la identidad de un criminal que tuvo bastante que ver con la joven novicia. Respecto de sus resonancias éticas y morales, el realizador declaró que “Milagro se revela a través de dos facetas opuestas pero complementarias del mismo lente: una versión realista del mundo versus una que parte de la fe. La historia puede leerse desde el pragmatismo o desde una visión religiosa”.

Puerto Deseado

Tema espinoso si los hay, la cuestión de la Guerra de Malvinas, el rol de los militares y el desaire general a los excombatientes conforma el núcleo del documental de Juan Manuel Bugarín, que puede verse en el Cine Gaumont. La cámara concentra su atención en Marcelo, un hombre de casi sesenta años que integró un pelotón durante el conflicto bélico, y su familia más cercana. El deseo del protagonista es navegar sin permiso hasta las islas y plantar allí una bandera argentina, desafío múltiple lleno de problemas de todo tipo. Bugarín afirma que su film es “el retrato de una cicatriz. Una cicatriz que aún duele, cada tanto sangra, que a veces tapamos para olvidar, pero su presencia es ineludible”.

TV

Reyka

Si el cine producido en el continente africano llega a nuestras costas con cuentagotas, la producción televisiva es aún más inalcanzable. Es todo un acontecimiento que la señal TNT estrene esta serie de origen sudafricano que adhiere a las reglas básicas del policial de investigación. Nominada a un premio Emmy en la temporada pasada, la historia sigue a Reyka Gama, una brillante criminóloga que, como suele ocurrir desde los tiempos de El silencio de los inocentes, está atormentada por hechos de su propio pasado. La trama la pone a perseguir a un asesino serial que anda haciendo estragos en los campos de caña de azúcar de la región de KwaZulu-Natal. Reyka fue secuestrada siendo una niña por un granjero, origen del trauma personal, pero esa experiencia es también lo que la ayuda a entrar en los recovecos de la mente de los criminales más peligrosos de Sudáfrica. Kim Engelbrecht (Criado por lobos, Flash, la serie) es la encargada de darle vida a la imbatible Reyka.

Sábados a las 23, por TNT Series.

Conociendo la música

Esta serie documental de cinco episodios se propone como “un viaje de pequeños, grandes, sofisticados, bizarros sonidos sin importar la forma en que se los haga: frotando, golpeando o soplando”. La extraña descripción oficial tiene su aclaración en cada entrega. La primera describe los diferentes tipos de instrumentos musicales que fueron inventándose desde tiempos antiguos hasta la actualidad. En la siguiente, se detallan los diversos objetos que pueden golpearse para lograr sonidos de percusión. Y así se pasa revista a los vientos, las cuerdas y los instrumentos electrónicos. Un pantallazo completo a una de las actividades humanas más felices: la creación musical.

Domingos a las 19, por Film & Arts.