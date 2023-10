”Con (Gabriel) Heinze cada práctica es una clase para nosotros por lo que aprendemos”, aseguró Ramiro Sordo. El técnico de Newell’s sigue recibiendo el respaldo de sus jugadores tras la caída ante Central. El equipo se recompuso ante San Lorenzo y, en el caso de Sordo, el delantero no dudó el resaltar la capacidad del entrenador. “Es un técnico muy temperamental, con muchas ganas de enseñar, de terminar de formar a los juveniles”, valoró el goleador rojinegro.

No siempre es titular, incluso fue suplente en el último encuentro ante San Lorenzo. Pero Sordo no dudó en subrayar las virtudes que tiene Heinze como entrenador más allá de los resultados. “Heinze está siempre tratando que los jugadores entiendan al máximo el juego. Para nosotros cada práctica es una clase por lo que aprendemos. Esto está reflejado en cada club que pasó por las enseñanzas que dejó”, consideró el delantero leproso. Las declaraciones de Sordo aparecen en momentos donde está en duda el futuro de Heinze como técnico de Newell’s. “Nos sentimos cada vez más cómodos, ya hace varios meses que estamos trabajando con Heinze. Día a día tratamos de aportar lo que tiene para cada uno en el sistema de juego", agregó Sordo en declaraciones a Radio Dos. “El técnico me pide mucho jugar sin pelota. Pero tengo que corregir muchas cosas todavía, a veces me falta resolver las jugadas en el último tramo de la cancha”, apuntó. Por último el punta leproso expresó los objetivos que persigue el equipo. “Vamos a tratar de clasificar a los cuartos de final de esta copa y poder ingresar a los certámenes internacionales".