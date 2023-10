¿Fue un escupitajo al mejor del mundo o no? Casi al final del partido, un cruce de palabras entre el capitán argentino Lionel Messi y el delantero de Paraguay, Antonio Sanabria, abrió una polémica que se viralizó por las redes, al término del partido entre ambas selecciones por las Eliminatorias Sudamericanas que se jugó este jueves por la noche en el Monumental. El paraguayo lo desmintió. Pero Messi, puso picante a la respuesta.

Sucedió cerca del final del partido. La imagen que se vio en la transmisión oficial del partido -con triunfo local por 1 a 0- da la impresión de que el delantero paraguayo, tras una falta que cobra el árbitro, tiene un intercambio breve de palabras con Messi, a quien, al darse vuelta, lo escupe.

El capitán argentino tras el encuentro contó que en ese momento, en la cancha, no vio lo que había ocurrido. "La verdad es que no lo vi. Me dijeron ahí, en el vestuario, que uno de ellos me había escupido", aseguró.

Y optó por restarle importancia, con una ironía: "No sé quién es el chico este. Tampoco quiero darle importancia; si no, va a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido. Así que mejor dejarlo ahí".

Qué dijo Sanabria y la repercusión en los medios paraguayos

El jugador de Paraguay desmintió que haya escupido al capitán argentino. Aseguró que había visto la imagen difundida, donde parece que tras el cruce de palabras con Messi por una jugada del partido, él le lanza un escupitajo.

"Vi las imágenes, pero se ve la parte de atrás y parece que yo lo escupo, pero nada que ver", aseguró el delantero. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Lo desmiento totalmente”, aseguró.

En tanto, los medios paraguayos salieron a respaldar al Tony Sanabria -como lo llaman- con imágenes desde "otro ángulo", donde no se percibe que haya escupido a Messi.

También Lionel Scaloni fue consultado por el incidente al final del partido, en conferencia de prensa. "No lo vi. Vi cuando el chico le tiró la pelota por encima de Leo cuando la pedía. Nada más. Pero si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa”, dijo el DT campeón del mundo.

Seguí leyendo: