Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que tendrá lugar el próximo 19 de octubre, se inaugurará en el Centro Cultural Victoria Ocampo de Mar del Plata una muestra fotográfica de la artista y diseñadora gráfica Bárbara Prajs. Se trata de una exposición que reconstruye un recorrido visual autobiográfico sobre la búsqueda de la belleza durante los 585 días que duró el tratamiento contra el cáncer de mama al que se sometió la artista.

La exhibición "Pasares" está basada en un fragmento formador de la vida y la percepción de la artista. Ese momento inicia desde que le diagnosticaron cáncer de mama y finaliza con su curación. Fueron 585 días donde se desarrolló lo que hoy es un amplio recorrido fotográfico, una bitácora visual. Según expresó Bárbara Prajs, durante este periodo de tiempo la fotografía le permitió dejar rastros de su mirada, de los lugares que amaba y de su existencia frágil y en peligro. “Estábamos en pandemia y lo único que podía hacer era caminar por el barrio, Chacarita. Y gracias a esta imposición externa, descubrí la belleza en todas partes, una belleza que siempre estuvo ahí, pero que nunca antes me había detenido a ver”, expresó Prajs.

Una de las fotografías que componen la serie.

La bitácora visual que fue creando durante este proceso, sin embargo, no fue pensada inicialmente para integrar una muestra como la que presentará en Mar del Plata. La artista comenzó a compartir las fotografías a través de su cuenta de Instagram y en 2022 fue sorprendida con el reconocimiento de la prestigiosa revista internacional de fotografía de la India The Light Down, que seleccionó cuatro de sus imágenes para integrar un número especial que reunió cincuenta artistas de todo el mundo. Ese hecho la llevó a organizar dos muestras fotográficas con una parte de sus fotografías: en enero de este año inauguró “585 días” en la galería Noire de CABA y en marzo de 2023 formó parte de la muestra colectiva “Infinity of Photography” en India.

Cuando finalizó el tratamiento médico, en abril de 2022, Prajs reunió todo el material, compuesto por más de diez mil fotografías de Buenos Aires, y decidió armar un recorrido gráfico de los lugares que captó con su cámara. Luego de ese primer trabajo, curaron la obra la artista plástica Vanina Prajs y el fotógrafo Jorge Leiva. En marzo de este año presentó por primera vez su trabajo en la muestra colectiva “El devenir de la mirada”, en el Museo Casa Carnacini de la provincia de Buenos Aires.

"Pasares" se inaugurará el jueves de la semana próxima, a las 19, en el Centro Cultural Victoria Ocampo, Villa Victoria, ubicada en Matheu 1.851, de la ciudad balnearia bonaerense Mar del Plata. Después de su inauguración, estará disponible para visitarse en el Museo que está abierto todos los días, de 14 a 19hs.