La menemista prédica de “achicar el Estado” parece ser la única medida concreta que el libertarismo está dispuesto a exponer entre las que componen su supuesto plan de Gobierno de cara al futuro inmediato de la Argentina. La receta que Álvaro Alsogaray inmortalizaba cual muletilla cuando prometía “agrandar la Nación”, encontró un primer paso en la medida cautelar presentada por Javier Milei en la que solicita “que el gobierno nacional ordene la inmediata suspensión de todos aquellos actos que comprometan los recursos del Estado Nacional más allá del término del mandato del actual Presidente". Esa acción ya tuvo su réplica bonaerense.

La candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Carolina Píparo replicó la acción de su jefe y pidió que el Tribunal en lo Contencioso Administrativo ordene el dictado de una medida cautelar autónoma mediante la cual se avance en la “suspensión de resoluciones y actos administrativos emanados por la el Gobierno de la provincia a de Buenos Aires, los que comprometen los actuales recursos” más allá del 10 de diciembre. Entre las resoluciones que la actual diputada busca dar de baja se encuentran los procesos de regularización de empleo público y el desarrollo de la obra pública en la provincia.

La presentación fue elevada esta semana y lleva la firma de la platense que quiere gobernar la provincia junto con el abogado Federico Bojanovich, el aogado libertario que quiere ganarle las elecciones a Mario Secco y convertirse en el próximo intendente de Ensenada.

La presentación generó un rápido rechazo el arco estatal provincial, que también replicaron algunos funcionarios de la primera línea de la gestión comandada por Axel Kicillof. El secretario general de ATE Bonaerense y secretario gremial electo de ATE nacional, Oscar de Isasi, remarcó que la candidata libertaria “plantea ajuste y desprecio ante los trabajadores y trabajadoras”.

“La medida cautelar intentada no es más que una acción temeraria, fundada en la falsa pretensión ‘de cuidar las arcas estatales’, enmarcada en el interés de una persona que solo busca publicidad electoral, con total desconocimiento y desprecio por los y las trabajadoras”, aseguró el referente sindical.

“Nosotros en forma conjunta con el gobernador Kicillof planteamos un Estado participativo democrático y popular que garantice un proyecto de soberanía, trabajo y producción. Para esto necesitamos trabajadores dignificados y jerarquizados, convenios colectivos, condiciones laborales y salarios dignos”, agregó el representante estatal.

Kicillof suele decir que los trabajadores públicos son los maestros y maestras que educan a los niños y niñas boanerenses, los policías que cuidan las calles y llevan seguridad a los vecinos de los 135 municipios y los médicos que trabajan en los hospitales de toda la provincia. De esa manera, el gobernador reivindica el rol del Estado y de las partes que lo componen, en este caso puntual, los trabajadores y trabajadoras.

Para Píparo, según se desprende del escrito presentado ante la Justicia, las resoluciones administrativas del Gobierno provincial sólo buscan “asegurar la presencia de militantes propios en los cuadros del Estado; beneficiar al partido que hoy está en el poder; entorpecer el funcionamiento futuro de la nueva fuerza política, con el consecuente incremento del gasto y desaprensión por el pueblo que deberá hacer frente a éste”.

Ante esa postura, el comunicado de ATE ratifica el camino para regularizar el empleo público, “avanzando en el pase a planta permanente de los y las trabajadoras que no tienen estabilidad laboral, y para seguir invirtiendo en un Estado fuerte al servicio de las mayorías populares”.

“Hay que profundizar un proceso de reparación de derechos para nuestro pueblo, para nuestros compatriotas, no puede concebirse bajo ningún punto de vista como un gasto, sino por el contrario, se trata de una inversión que marca un modelo de Estado que interviene en la realidad cotidiana de nuestra gente, con decisión política, para resolver y dar respuestas a los problemas urgentes, pero también para avanzar en una planificación y agenda que tenga como centralidad los intereses de nuestra clase trabajadora: salud, educación, vivienda, medio ambiente sano, trabajo digno, bienestar de las niñeces y jubilados; igualdad y equidad de derechos”. "En definitiva -asegura- justicia social”.

Contra la prédica del ajuste

Además de buscar suspender el proceso para que el grueso de los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires puedan regularizar su situación, el pedido de Píparo avanza sobre todo lo que el libertarismo considera “gastos” y que, eventualmente, debería afrontar una gestión que suceda a la de Kicillof. Para eso, el intento reeleccionista del actual mandatario debería truncarse el próximo domingo 22 de octubre.

La candidata de Milei también quiere suspender los llamados a licitación para adquirir bienes y servicios, que incluyen la compra de respiradores para los hospitales o materiales de construcción para avanzar con la mejora en escuelas y comisarías de la provincia. En una acción que parece querer paralizar las actividades en la Provincia hasta después de las elecciones, Píparo asegura que "las medidas que se están adoptando no hacen más que agravar la calamitosa situación en la que se encuentran las finanzas públicas, incrementando un déficit monumental y elevando aún más las tasas de inflación astronómicas que flagelan al pueblo".

Entre las quejas puntuales de la presentación aparecen unos 57 millones de pesos presupuestado para mejoras en la Comisaría 2º de Zárate, partido que el propio Kicillof visitó el jueves por la tarde.

“En cada barrio que recorremos las y los bonaerenses están convencidos de que los problemas no se resuelven con ajuste, sino con más escuelas, hospitales y derechos para los y las trabajadoras”, lanzó el gobernador que estuvo acompañado por referentes provinciales y la candidata local, Agustina Propato.

“Las dificultades de Zárate y de la provincia de Buenos Aires no se van a solucionar arancelando la educación pública y cobrando las prestaciones en los centros de salud; es al contrario, necesitamos un Estado presente para expandir los derechos”, dijo Kicillof que desanda la campaña enarbolando la defensa del Estado frente a las propuestas que buscan achicarlo a su mínima expresión, cuando no eliminar completamente su incidencia sobre algunas ámbitos de la vida pública. Esa intención ya no sólo se proyecta mediante promesas de campaña sino que también avanzan por vías administrativas y judiciales.