En el marco de los cuarenta años de la recuperación de la democracia en Argentina, el Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur (UNS) estrenó esta semana los primeros dos cortometrajes de una serie de cuatro episodios dedicados a la historia de su militancia estudiantil. Compuestos por material de archivo y entrevistas, cada episodio de esta serie está dedicado a recorrer los últimos meses de dictadura y los primeros días de recuperación democrática a través de la narración de sus protagonistas.

Según informaron desde el Archivo de la Memoria de la UNS, el proceso de producción de la serie “Memorias de militancia: democratización de los centros de estudiantes de la UNS” comenzó en abril de este año. Para ello, reunieron un equipo de especialistas compuesto por José Marcilese en el guión y las entrevistas, Celeste Napal y Antonella Laiuppa en producción, y Emiliano Ayestarán a cargo de la filmación, sonido y edición. En conjunto, el equipo diseñó una serie documental de cuatro capítulos, de aproximadamente cinco minutos de duración, que articulan entrevistas con un intensivo trabajo documental en archivos de prensa y de la UNS.

En su totalidad, la serie aborda el proceso de reconstrucción y democratización de los Centros de Estudiantes en los últimos meses de la dictadura cívico militar, que se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983, y los primeros tiempos del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, sus dificultades y reclamos a través del relato de algunos de sus protagonistas.

Es el resultado de una investigación exhaustiva sobre el proceso militar por parte del equipo de investigación de la UNS, que buscaba respuestas para reconstruir una parte de la militancia estudiantil. La incorporación novedosa del documental es escuchar, de la mano de sus propios protagonistas, el relato del proceso de democratización de los Centros de Estudiantes de la UNS, además de las dificultades y reclamos que tienen las universidades nacionales, tomando como punto de partida las expectativas de sus estudiantes. En estos tiempos donde la militancia estudiantil continúa siendo vapuleada en los medios hegemónicos y desde la boca de políticos de ultra derecha, el gesto audiovisual de recuperar la historia no puede pasar desapercibido.

Los primeros cuatro capítulos (“La UNS en tiempos de Dictadura” y “Participación vs no te metas”) ya se encuentran disponibles en el canal de Youtube de la UNS. Se espera que los episodios faltantes, que no sabremos cuántos son hasta tener la serie completa, se estrenen en los próximos días a eso de uno cada día, completando un proyecto audiovisual de gran valor histórico sobre la militancia juvenil bonaerense, pero también nacional.